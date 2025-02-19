Четыре новых бассейна появятся в течение года в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек 19 февраля 2025 года на встрече с жителями района "Есиль" рассказал, что в течение года в столице появятся четыре новых бассейна, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что в прошлом году в Астане стало на 90 тыс. человек больше. Причем большинство из них – дети. В 2024 году построено 24 школы, в этом году строятся еще 15. Приоритет отдается строительству школ и детсадов.

"В этом году мы начали строительство трех Дворцов школьников. Они все с бассейнами. Один в Коктале, другой на Толе би и третий на Мухамедханова", – сказал Женис Касымбек.

По его словам, в этом году начнется реконструкция спорткомплекса "Казахстан". Объект планируется завершить в следующем году.

"У нас появится в течение года четыре новых бассейна в разных частях города", – уточнил аким.

В ноябре 2024 года Женис Касымбек обещал реконструировать спорткомплекс "Казахстан" в течение 1,5 лет.