Когда в Астане появится новый шестой район

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда в столице появится новый шестой район, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Касымбека, новый район может появиться уже в 2024 году.

"Но предварительно мы должны подробнейшим образом с общественностью района обсудить границы, возможные названия и так далее. Сейчас конкретно не смогу сказать по названию. Это все в дальнейшем подлежит обсуждению с общественностью района "Алматы". Но делиться будет пропорционально, количество жителей двух районов будет примерно одинаковое. В течение этого года мы планируем работу завершить", – сообщил Женис Касымбек на встрече с жителями района Алматы.

По его словам, район Алматы активно растет, поэтому требуются дополнительные участковые, социальные работники, которые будут обслуживать новое население.

21 апреля председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов инициировал создание шестого района в столице. 26 апреля было подготовлено постановление акимата и решение маслихата "Об образовании нового района, установлении и изменении границ районов города Астаны".