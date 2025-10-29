Дайте нам время: Касымбек рассказал, когда в Астане станет меньше пробок

Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с населением 29 октября 2025 года рассказал, когда горожане почувствуют эффект от смены рабочего графика. Люди по-прежнему жалуются на пробки в часы пик, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что решение о смене рабочего графика начало работать не с сентября, а с 1 октября.

"Мы установили правило, что нацкомпании и некоторые коммунальные хозяйства начинают работу раньше, чтобы разгрузить дороги. Это решение не с сентября месяца работает, оно реально с 1 октября заработало и завершится только через дней 15 – все госорганы перейдут на 08:00 утра – абсолютно все центральные госорганы, нацкомпании тоже. Коммунальные предприятия города все работают, но они в круглосуточном режиме работают, но формально с 07:30 офис начинает работать", – добавил аким.

По его словам, ситуация на дорогах города постепенно улучшится.

"Сравнивать, например, ситуацию в середине сентября с тем, что было в июле или в августе, это некорректно. Поэтому я вас прошу, дайте нам время, мы перейдем в течение ноября полностью все, кто должен перейти на этот рабочий режим, мы не можем за один день заставить взять и всех перейти. Всем госорганам дали возможность в течение 1,5 месяца в плавном режиме перейти. Я вам дам цифры условно с числа 15-го, 20-го ноября. Как ситуация изменилась по конкретно каждой улице. Все связаны с работой центральных государственных органов, национальных компаний и так далее. Поэтому мы уверены, что будет эффект, эффект будет однозначно", – заверил Женис Касымбек.

Параллельно власти намерены расширить сеть автобусных линий и увеличить количество автобусов.

