#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Общество

Дайте нам время: Касымбек рассказал, когда в Астане станет меньше пробок

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:50 Фото: pixabay
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с населением 29 октября 2025 года рассказал, когда горожане почувствуют эффект от смены рабочего графика. Люди по-прежнему жалуются на пробки в часы пик, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек отметил, что решение о смене рабочего графика начало работать не с сентября, а с 1 октября.

"Мы установили правило, что нацкомпании и некоторые коммунальные хозяйства начинают работу раньше, чтобы разгрузить дороги. Это решение не с сентября месяца работает, оно реально с 1 октября заработало и завершится только через дней 15 – все госорганы перейдут на 08:00 утра – абсолютно все центральные госорганы, нацкомпании тоже. Коммунальные предприятия города все работают, но они в круглосуточном режиме работают, но формально с 07:30 офис начинает работать", – добавил аким.

По его словам, ситуация на дорогах города постепенно улучшится.

"Сравнивать, например, ситуацию в середине сентября с тем, что было в июле или в августе, это некорректно. Поэтому я вас прошу, дайте нам время, мы перейдем в течение ноября полностью все, кто должен перейти на этот рабочий режим, мы не можем за один день заставить взять и всех перейти. Всем госорганам дали возможность в течение 1,5 месяца в плавном режиме перейти. Я вам дам цифры условно с числа 15-го, 20-го ноября. Как ситуация изменилась по конкретно каждой улице. Все связаны с работой центральных государственных органов, национальных компаний и так далее. Поэтому мы уверены, что будет эффект, эффект будет однозначно", – заверил Женис Касымбек.

Параллельно власти намерены расширить сеть автобусных линий и увеличить количество автобусов.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 13:50
В Астане изменили рабочее время: кого коснутся новые правила

10 сентября 2025 года в Алматы предложили изменить время начала учебы студентов и работы госструктур. Такие меры призваны улучшить ситуацию с заторами в городе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
"Жалоб нет": Касымбек о переходе на новый график в Астане
16:01, 26 сентября 2025
"Жалоб нет": Касымбек о переходе на новый график в Астане
В Астане марафоны "переедут" за пределы города
13:33, 14 августа 2025
В Астане марафоны "переедут" за пределы города
Могут ли в Астане открыть еще один городской пляж, рассказал Касымбек
14:14, 17 апреля 2025
Могут ли в Астане открыть еще один городской пляж, рассказал Касымбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: