Общество

Застал с младшим братом: за жестокое убийство жены судят казахстанца

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 15:56 Фото: freepik
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО рассматривают резонансное уголовное дело в отношении жителя, обвиняемого в убийстве бывшей супруги и покушении на убийство своего младшего брата, сообщает Zakon.kz.

Дело рассматривают присяжные заседатели.

На скамье подсудимых житель Теректинского района ЗКО Сырымбек Сайлауов. Ему предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – "Убийство с особой жестокостью" и "Покушение на убийство". Трагедия произошла 28 мая 2025 года в одном из населенных пунктов Теректинского района Западно-Казахстанской области.

Из обвинительного акта следует, что подсудимый в тот роковой вечер приехал домой и увидел у дома машину брата. Он вошел во двор и начал смотреть в окна.

"Он увидел, что супруга с двумя сыновьями ходит на кухне. Спустя некоторое время, когда дети уснули, она зашла в спальню и вступила в интимную связь с младшим братом подсудимого. Подсудимый все это время слышал происходящее, и в нем проснулась ревность. В это время проснулся один из детей и начал плакать. Женщина пошла его успокаивать", – зачитал прокурор.

Далее, по словам гособвинителя, подсудимый проник в дом через открытое окно и увидел голого брата. Он два раза ударил его по голове и решил расправиться с ними. Взяв нож, на глазах четырехлетнего ребенка 19 раз ударил ножом женщину. Большинство ударов пришлись по жизненно важным органам.

"После этого он побежал за младшим братом, который убегал вдоль улицы. Догнав его, один раз ударил ножом в грудь. Потерпевший из последних сил начал убегать. Сайлауов не смог его догнать. Каким бы ни был человек, никому не дано право лишать его жизни. Подсудимый с особой жестокостью расправился с супругой и пытался убить младшего брата. Прошу признать его виновным и назначить ему наказание в виде 16 лет лишения свободы", – зачитал гособвинитель.

Сестра убитой во время прений заявила, что зять практически не оставил шансов ее сестре. Нож был длинный и насквозь проткнул тело женщины. Все ее внутренние органы были повреждены. Она также сообщила, что в 2024 году супруги официально развелись.

"Он оставил собственных детей без матери. Прошу вынести ему самое справедливое наказание", – сказала она.

С доводами обвинения не согласился адвокат подсудимого Жомарт Ерназаров. По его словам, хоть супруги официально были разведены, но практически продолжали жить вместе.

"Какая же чудовищная ситуация произошла. Он застал свою жену с собственным братом. Да, она его жена. Ведь сам участковый полиции подтвердил, что она просила его вернуться, смотреть за детьми и жить с ней. Сколько семей официально разведены, а по факту живут вместе. О каком защитном предписании может идти речь? Ведь сам участковый разрешил ему приходить в дом, значит, предписание было формальным", – сказал он.

Жомарт Ерназаров также отметил, что они не согласны с тем, что судебно-психиатрическая экспертиза не выявила состояние аффекта. По его словам, Сайлауов является казахоязычным, а экспертиза проводилась на русском языке русскоязычными экспертами, и многие вопросы он мог не понять. А ножевое ранение, которое получил брат, не представляла угрозы жизни, поэтому о покушении на убийство не может идти и речи.

Сам подсудимый Сырымбек Сайлауов заявил, что раскаивается в содеянном и не хотел, чтобы так получилось. По его словам, в момент преступления он потерял рассудок и перестал осознавать, что творит.

"У меня есть трое детей, средний – инвалид. Мои дети нуждаются во мне, я их кормилец. Прошу суд учесть этот факт, не судить меня строго", – сказал он.

Отметим, что на момент преступления в доме находились двое детей. Старший в это время гостил у бабушки.

Свое последнее слово подсудимый произнесет 30 октября.

Алекса Новикова
