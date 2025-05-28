Двойное убийство и захват заложницы: в суде озвучены детали дела

В Актобе в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам началось рассмотрение резонансного дела о двойном убийстве и захвате заложников, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых Б. Сарсенбек, уроженец Мангистауской области из города Жанаозена.

По словам прокурора Ельдара Абиева, 40-летняя актюбинка Мира познакомилась с подсудимым в июле 2024 года в Instagram. Спустя короткое время они начали жить вместе. В октябре 2024 года Сарсенбек стал проявлять ревность к сожительнице из-за ее прошлых отношений. Из-за этого произошла ссора, в результате которой Сарсенбек поднял руку на Миру. Несмотря на это, по данным следствия, он в ноябре попросил разрешения на брак у матери Миры Зины Шаймагабметовой. Она ответила, что дочь сама должна принять решение. Но Мира отказалась выходить замуж.

Сарсенбек, по данным обвинения, затаил на нее обиду и решил отомстить. 13 января он направился в дом ее родителей с рюкзаком, в который положил нож и скотч. В это время в летнюю кухню вошла Зина Шаймагамбетова. Увидев мужчину, пенсионерка стала кричать и звать на помощь, тогда он напал на нее с ножом.

"Подсудимый нанес более 20 ударов ножом, который он заблаговременно принес с собой, по жизненно важным органам. По результатам экспертиз, у Шаймагамбетовой были повреждены легкие, сердце, органы брюшной полости, также имелись многочисленные ранения обеих рук и шеи", – приводит Aktobetimes слова гособвинителя Ельдара Абиева.

Жертву подсудимый сбросил в подвал. Через некоторое время Мира стала искать свою мать, зашла в летнюю кухню и там увидела Сарсенбека. Он схватил ее и сказал: "Не кричи". Руки и ноги женщины связал скотчем, закрыл рот и стал избивать.

Затем зашел отчим Миры – Байгани Алиев. По словам прокурора, от увиденной картины мужчине стало плохо, и он сел на стул. Тогда Сарсенбек набросился на него и ударил несколько раз ножом. Затем взял со шкафа топор и ударил пожилого мужчину по голове несколько раз. Все это происходило на глазах у Миры. В какой-то момент Мира освободилась и стала защищать отчима, просила его освободить, тогда злоумышленник ударил ее по руке. Затем он добил пожилого мужчину и сбросил его в подвал.

О том, что Мира находится в заложниках, узнал ее 16-летний сын, который пришел туда вместе с сестрой погибшей. Подросток очень беспокоился из-за того, что бабушка не отвечала на звонки. Он заглянул в кухню, увидел Сарсенбека с ножом и успел сбежать. Тогда-то и вызвали полицию.

После трехчасовых переговоров силовики пошли на штурм, Сарсенбека задержали. Обоих супругов спасти не удалось: 66-летняя женщина умерла по дороге в больницу, а ее супруг уже был мертв, когда его нашли в подвале.

Мира в суде сидела в маске и не захотела общаться с журналистами.

Дочери погибшего Байгани Алиева требуют максимального наказания для подсудимого.

"Мы, конечно, хотим, чтобы ему дали пожизненное заключение, потому что такие люди не имеют права жить. Мы его не знали, отец про него рассказывал, что дочка познакомилась с хорошим, воспитанным парнем. Отец работал в полиции в Кандыагаше, потом вышел на пенсию, в апреле ему должно было исполниться 75 лет, мы готовились к юбилею. А Зина апа, какой была хороший человек, открытый, всегда тепло к нам относилась…", – рассказала дочь Элеонора Алиева.

Дочери не понимают, из-за чего подсудимый пошел на такое зверство.

"Говорят, ревность, не знаю… Из-за чего он так поступил с моим отцом и матерью, мне тоже хочется это услышать", – сказала Анар Тажмуханова.

Вечером 13 января 2025 года из Актобе пришли новости о том, что неизвестный проник в частный дом и взял в заложники женщину. Через несколько часов полицейские сообщили об успешной операции по освобождению заложницы. Выяснилось, что помимо нее в доме были родители женщины и они не выжили. Позже стало известно, кем приходился мужчина этой семье. 16 января были похоронены погибшие пенсионеры. 20 января выписали из больницы единственную выжившую.