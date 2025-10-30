#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.15
617.47
6.64
Общество

В Астане на две недели перекроют дорогу

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 05:50 Фото: Zakon.kz
С 30 октября по 15 ноября будет частично перекрыто движение по ул. Айтеке би по направлению движения в сторону шоссе Коргалжын, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы столичного акимата, это связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке сетей канализации на пересечении шоссе Коргалжын и ул. Айтеке би. Альтернативным маршрутом является ул. Умай ана.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В целях безопасности дорожного движения водителей просят быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут.

"В организацию дорожного движения прилегающих участков внесены изменения путем установки соответствующих дорожных знаков", – говорится в сообщении.

29 октября акима Астаны рассказал, когда в столице станет меньше пробок.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Астане перекроют важный участок дороги на левом берегу
00:35, 25 мая 2025
В Астане перекроют важный участок дороги на левом берегу
В Астане закрыли на ремонт участок шоссе Коргалжын
18:49, 15 июля 2023
В Астане закрыли на ремонт участок шоссе Коргалжын
Один из съездов на Кульжинском тракте перекроют на две недели
16:02, 24 октября 2023
Один из съездов на Кульжинском тракте перекроют на две недели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: