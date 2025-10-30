В Астане на две недели перекроют дорогу

С 30 октября по 15 ноября будет частично перекрыто движение по ул. Айтеке би по направлению движения в сторону шоссе Коргалжын, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы столичного акимата, это связано с проведением строительно-монтажных работ по прокладке сетей канализации на пересечении шоссе Коргалжын и ул. Айтеке би. Альтернативным маршрутом является ул. Умай ана.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В целях безопасности дорожного движения водителей просят быть предельно внимательными и заблаговременно планировать свой маршрут.

"В организацию дорожного движения прилегающих участков внесены изменения путем установки соответствующих дорожных знаков", – говорится в сообщении.

