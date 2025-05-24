#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.84
579.7
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
510.84
579.7
6.39
События

В Астане перекроют важный участок дороги на левом берегу

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 25.05.2025 00:35 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане с 25 по 30 мая будет частично ограничено движение транспорта на участке шоссе Коргалжын – от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 мая сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ограничения связаны с проведением работ по среднему ремонту дорожного полотна. В ведомстве уточнили, что движение будет организовано в обоих направлениях, но только по одной стороне проезжей части.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели. Жителей и гостей столицы призывают учитывать изменения при планировании маршрутов и проявлять осторожность при передвижении.

Ранее стало известно, что в Астане на участке Северной объездной дороги от улицы 191 до шоссе Ондирис будет временно перекрыто движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Заморозки, грозы и град: почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
События
20:40, 24 мая 2025
Заморозки, грозы и град: почти во всех областях объявили штормовое предупреждение
Дархан Сатыбалды обозначил приоритеты в работе – от экологии до изношенных сетей
События
18:23, 24 мая 2025
Дархан Сатыбалды обозначил приоритеты в работе – от экологии до изношенных сетей
В Минобороны удивили матерей, чьи сыновья служат в отдаленных гарнизонах
События
17:06, 24 мая 2025
В Минобороны удивили матерей, чьи сыновья служат в отдаленных гарнизонах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: