В Астане перекроют важный участок дороги на левом берегу

В Астане с 25 по 30 мая будет частично ограничено движение транспорта на участке шоссе Коргалжын – от проспекта Туран до улицы Чингиза Айтматова, сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 мая сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Ограничения связаны с проведением работ по среднему ремонту дорожного полотна. В ведомстве уточнили, что движение будет организовано в обоих направлениях, но только по одной стороне проезжей части.

Для обеспечения безопасности на участке установят временные дорожные знаки и указатели. Жителей и гостей столицы призывают учитывать изменения при планировании маршрутов и проявлять осторожность при передвижении.

Ранее стало известно, что в Астане на участке Северной объездной дороги от улицы 191 до шоссе Ондирис будет временно перекрыто движение транспорта в связи с проведением ремонтных работ.