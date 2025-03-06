Казахстан и Катар договорились о выдаче преступников

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 6 марта 2025 года ратифицировали соглашение между Казахстаном и Катаром о выдаче правонарушителей. Документ направили на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, документ направлен на обеспечение эффективного сотрудничества, оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений.

"В соглашении регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности. Определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время. Соглашение устанавливает обязательные основания, когда в выдаче разыскиваемого лица должно быть отказано в любом случае", – пояснил он.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

Отмечается, что реализация соглашения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных Генеральной прокуратурой РК в республиканском бюджете на соответствующие годы.

Ратификация соглашения в итоге повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Всего Казахстан заключил аналогичные соглашения с более 20 странами мира.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение с Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам.