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Общество

Казахстан и Катар договорились о выдаче преступников

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 11:08 Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 6 марта 2025 года ратифицировали соглашение между Казахстаном и Катаром о выдаче правонарушителей. Документ направили на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев, документ направлен на обеспечение эффективного сотрудничества, оказание максимальной и взаимной правовой помощи в процедурах, касающихся уголовных правонарушений.

"В соглашении регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности. Определены условия и процедура выдачи, отсрочка или выдача лиц на время. Соглашение устанавливает обязательные основания, когда в выдаче разыскиваемого лица должно быть отказано в любом случае", – пояснил он.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.

Отмечается, что реализация соглашения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных Генеральной прокуратурой РК в республиканском бюджете на соответствующие годы.

Ратификация соглашения в итоге повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений.

Всего Казахстан заключил аналогичные соглашения с более 20 странами мира.

Ранее Сенат ратифицировал соглашение с Катаром о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Мадина Мамырханова
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