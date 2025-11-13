Казахстан ратифицировал соглашение с Марокко о выдаче преступников

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 13 ноября подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче", сообщает Zakon.kz.

Также президент подписал закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о взаимной правовой помощи по уголовным делам".

Ранее сообщалось, что целью закона является укрепление правовой базы сотрудничества в борьбе с преступностью и оказание эффективной взаимной помощи по вопросам осуществления процедур, связанных с уголовными правонарушениями.

"Задачей закона является ратификация Соглашения между Республикой Казахстан и Королевством Марокко о выдаче, совершенного в Рабате 12 декабря 2024 года. Представленное на ратификацию соглашение направлено на урегулирование отношений между компетентными органами Республики Казахстан и Королевства Марокко по вопросам экстрадиции лиц, установленных на территориях сторон, для привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение", – говорится в документе.

В частности, документ способствует обеспечению принципа неотвратимости наказания для лиц, совершивших преступление, и регламентирует:

порядок выдачи в целях уголовного преследования лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком не менее одного года или более строгое наказание в соответствии с законодательством Сторон;

порядок выдачи в целях приведения в исполнение приговора суда за вышеуказанные преступления при условии, что на момент поступления запроса о выдаче неотбытый срок наказания составляет не менее шести месяцев; обязательные и факультативные основания для отказа в экстрадиции, в том числе в случаях, когда преступление имеет политический характер, предусматривает смертную казнь или противоречит национальному законодательству и международным обязательствам.

Отмечается, что выдача собственных граждан договаривающихся государств не предполагается.