В районной больнице Акмолинской области завершается капитальный ремонт и установка нового оборудования

В Атбасаре завершается один из самых значимых проектов модернизации здравоохранения региона. Больница, обслуживающая пять районов Акмолинской области, фактически перешла в новый формат – современный медицинский центр с расширенными возможностями диагностики и лечения, передает Zakon.kz.

Больница обслуживает не только Атбасарский, но и Жаксынский, Есильский, Сандыктауский и Жаркаинский районы. Это свыше 75 тысяч жителей, которые теперь имеют доступ к современной медицине, не покидая свою территорию.

Работы ведутся в рамках нацпроекта "Модернизация сельского здравоохранения". В его фокусе внимание не только к строительству новых амбулаторий и фельдшерских пунктов, но и укрепление материальной базы крупных межрайонных больниц, повышение квалификации персонала и внедрение современного оборудования.

Фото: пресс-служба акимата Атбасарского района

Атбасарская многопрофильная больница стала одной из ключевых площадок этого обновления. "Ремонт и оснащение учреждения фактически означают перезапуск всей системы межрайонной медицины. Мы создаем условия, при которых пациент получает квалифицированную помощь, не выезжая за пределы региона. На капитальный ремонт здания больницы был заключен договор с ТОО "КазЕвроСтрой". Основная часть средств поступила из республиканского бюджета, остальное – в рамках софинансирования из областного. В 2025 году дополнительно выделены допсредства из специального государственного фонда, работы завершены и полностью оплачены", – рассказали в областном Управлении здравоохранения.

"В 2023 году здесь установлено 23 единицы нового медицинского оборудования. Среди них ангиографическая установка, видеоэндоскопический комплекс для лапароскопических операций, аппарат ультразвуковой диагностики. Все оборудование уже введено в эксплуатацию", – уточнили в облздраве.

Фото: пресс-служба акимата Атбасарского района

Отдельное внимание уделено развитию диагностических возможностей. Уже подготовлена проектно-сметная документация на строительство пристройки под магнитно-резонансный томограф, которая проходит государственную экспертизу. Для больницы закупается компьютерный томограф, а уже в следующем году планируется приобрести аппарат МРТ. Современная техника поступает в больницу постепенно.

Стационар рассчитан на 155 коек, а уже после завершения всех запланированных работ его мощность увеличится до 210 мест. В больнице функционируют хирургическое, терапевтическое, травматологическое, инфекционное, реабилитационное отделения, инсультный центр, родильный блок и отделение реанимации. Создано ангиографическое отделение, которое позволяет проводить высокоточные операции на сосудах.

Первых пациентов обновленный стационар уже начал принимать в этом году. По отзывам жителей, уровень медицинской помощи заметно вырос. Появилась возможность проводить сложные процедуры и оперативные вмешательства, которые ранее выполнялись только в Кокшетау или Астане.

Особая тема – кадры. Штат больницы укомплектован почти полностью. По информации Управления здравоохранения, в Атбасарской межрайонной больнице трудятся 609 человек, из них 75 врачей, 285 специалистов среднего звена и 124 младших медицинских сотрудников. Острая нехватка врачей, которая несколько лет назад сдерживала развитие больницы, сегодня практически решена. Вакантными остаются только три позиции – фтизиатр, врач-онколог и акушер-гинеколог.

Фото: пресс-служба акимата Атбасарского района

"Мы видим результат комплексной работы. За последние два года в больницу прибыло более десятка новых специалистов. Для них предоставлено жилье, часть получила социальную поддержку и подъемные выплаты. Условия работы улучшаются вместе с обновлением инфраструктуры", – отмечают в управлении.

Завершение ремонта детского отделения запланировано на следующий год. После реконструкции здесь откроется обновленная педиатрическая служба с отдельным приемным блоком и комнатами матери и ребенка.

В перспективе Атбасарская больница станет межрайонным центром, где будут сосредоточены не только основные отделения, но и высокотехнологичные службы диагностики и реабилитации. По оценкам специалистов, уже к 2026 году учреждение сможет принимать пациентов на уровне областного медицинского центра.