События

Обновление медицинской инфраструктуры ВКО: стройки, ремонт, современное оборудование и новые машины скорой

здание, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 18:35 Фото: пресс-центр ВКО
В Восточно-Казахстанской области продолжается масштабная модернизация системы здравоохранения – от строительства новых медицинских объектов до оснащения больниц высокотехнологичным оборудованием, сообщает Zakon.kz.

На очередной двадцать шестой сессии областного маслихата депутаты заслушали подробный отчет о реализации перспективного плана развития отрасли – уже сегодня в регионе построены 35 медицинских объектов, а уровень оснащенности больниц достиг 87,5%.

На очередной двадцать шестой сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата был рассмотрен ключевой вопрос – реализация перспективного плана развития здравоохранения региона. С докладом выступил руководитель областного Управления здравоохранения Толеген Жигитаев. Депутаты заслушали подробную информацию о строительстве новых объектов, капитальном ремонте, закупе медицинского оборудования и дальнейшем развитии системы.

Строительство: 35 объектов уже в строю

Одним из ключевых направлений остается Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках этого проекта по области всего запланировано строительство 36 медицинских объектов – 27 взамен старых и 9 новых. Общая стоимость программы складывается на основе республиканского и местного бюджетов, а также средств СГФ.

На сегодняшний день построено 35 объектов здравоохранения: в 2023 году – 17 объектов, в 2024 году – 13 объектов, в 2025 году – 5 объектов.

Также в этом году будет завершен еще один медобъект – врачебная амбулатория в селе Волчанка.

Параллельно в 2025 году продолжены работы по крупным объектам:

  • центр гематологии;
  • многопрофильный больничный комплекс со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в Риддере;
  • модернизация 1-3 этажей хирургического корпуса Восточно-Казахстанского областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии;
  • реконструкция и перепланировка стационара под родильный дом КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" в Усть-Каменогорске по улице Утепова, 37;
  • перепланировка с капитальным ремонтом части помещений Восточно-Казахстанской областной больницы по улице Протозанова, 7, под отделение реанимации;
  • врачебные амбулатории в селе Каратал Зайсанского района и в селе Ахмирово города Усть-Каменогорска.

Кроме того, уже введена в эксплуатацию поликлиника на 150 посещений в поселке Касым Кайсенова Уланского района.

Капитальный ремонт: 11 объектов

В 2025 году на проведение капитального ремонта по 11 объектам здравоохранения выделено 3,7 млрд тенге – финансирование распределено по нескольким программам.

По линии трансфертов общего характера на три объекта направлено 1 045,0 млн тенге – это вентиляция, инженерные сети, электроснабжение ОСМЦ, здание поликлиники №1 и врачебная амбулатория в селе Асубулак.

По программе "Ауыл – Ел бесігі" на капитальный ремонт четырех объектов выделено 1 104,9 млн тенге:

  • врачебная амбулатория в селе Тугыл Тарбагатайского района;
  • врачебная амбулатория в селе Привольное Уланского района;
  • блок Б (1-2 этажи) районной больницы Курчумского района;
  • здание поликлиники и водоснабжения районной больницы Тарбагатайского района.

Фото: пресс-центр ВКО

Из областного бюджета на капитальный ремонт 7 объектов направлено 1 403,4 млрд тенге:

  • отделка помещений здания стационара ОСМЦ,
  • урологическое отделение ОСМЦ;
  • инфекционное отделение РБ Тарбагатайского района;
  • лифты в Маркаколе;
  • лифты РБ района Самар;
  • инфекционное отделение РБ Зайсанского района;
  • здание морга районной больницы Зайсанского района;
  • здание районной больницы Глубоковского района.

На сегодняшний день по 8 объектам ремонт продолжается, включая поликлинику №1 Усть-Каменогорска, инфекционное отделение в Зайсане, лифты в Маркаколе, врачебные амбулатории и блок Б Курчумской больницы.

По 4 объектам работы уже завершены, в том числе по электроснабжению, инженерным сетям, урологическому отделению ОСМЦ, инфекционному отделению Тарбагатайского района, лифтам в районе Самар и ВА в селе Привольное.

Оборудование: от маммографов до ангиографии

Отдельный блок отчета был посвящен обновлению медицинского оборудования.

В рамках трансфертов общего характера проводится оснащение многопрофильных больниц – 34 единицы техники. В перечень закупок вошло высокотехнологичное оборудование: цифровой маммограф, рентген-аппарат, ангиографическая система, аппарат искусственного кровообращения, компьютерный томограф, ультразвуковая система, наркозно-дыхательные аппараты, видеоэндоскопические системы.

Для районных больниц закупается 72 единицы оборудования, в том числе:

  • Глубоковский район – маммограф и рентген-аппарат;
  • Уланский, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Катон-Карагайский районы – флюорографические рентген-аппараты;
  • район Улкен Нарын – рентгеновский маммографический комплекс.

За счет республиканского бюджета в рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями проводится оснащение 9 единицами оборудования. В рамках Национального проекта запланирована поставка 1 МРТ для межрайонной больницы района Алтай.

За счет областного бюджета:

  • проводится оснащение централизованной системой медицинского газоснабжения городской больницы №4;
  • закуплена рентгеновская трубка для областной больницы;
  • заключен договор на оснащение газовым хроматографом областного центра психического здоровья;
  • закуплены 10 виброакустических аппаратов.

Для станции скорой медицинской помощи выделены средства на приобретение 3 реанимобилей и 36 единиц автотранспорта на условиях финансового лизинга. После поставки техника будет передана в районные организации.

По состоянию на 27.11.2025 года: заключены договоры на сумму 1 573,0 миллиона тенге, поставлено оборудование на 1 281,639 миллиона тенге, общий уровень оснащенности больниц составляет 87,5%.

Заслушав отчет руководителя Восточно-Казахстанского областного Управления здравоохранения Толегена Жигитаева, областной маслихат отметил, что управлением проводится определенная работа по реализации Плана развития здравоохранения области.

Депутаты приняли отчет к сведению и дали ряд рекомендаций:

  • продолжить строительство и ввод в эксплуатацию оставшихся объектов;
  • обеспечить своевременное завершение капитальных ремонтов;
  • усилить работу по оснащению медицинских организаций современным оборудованием;
  • поддерживать уровень оснащенности не ниже 87,5%.

Также акимам городов и районов рекомендовано на постоянной основе контролировать ввод объектов здравоохранения. Руководитель Управления здравоохранения должен проинформировать маслихат о ходе исполнения решения. Контроль возложен на профильную комиссию.

Таким образом, Восточно-Казахстанская область постепенно подходит к завершению ключевых строек в сельском здравоохранении и масштабному обновлению оборудования. В 2025 году региону предстоит закрыть последний строительный объект, завершить капремонты и довести уровень технического оснащения медицинских организаций до устойчивого системного уровня.

Айсулу Омарова
