Обновление медицинской инфраструктуры ВКО: стройки, ремонт, современное оборудование и новые машины скорой
На очередной двадцать шестой сессии областного маслихата депутаты заслушали подробный отчет о реализации перспективного плана развития отрасли – уже сегодня в регионе построены 35 медицинских объектов, а уровень оснащенности больниц достиг 87,5%.
На очередной двадцать шестой сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата был рассмотрен ключевой вопрос – реализация перспективного плана развития здравоохранения региона. С докладом выступил руководитель областного Управления здравоохранения Толеген Жигитаев. Депутаты заслушали подробную информацию о строительстве новых объектов, капитальном ремонте, закупе медицинского оборудования и дальнейшем развитии системы.
Строительство: 35 объектов уже в строю
Одним из ключевых направлений остается Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения". В рамках этого проекта по области всего запланировано строительство 36 медицинских объектов – 27 взамен старых и 9 новых. Общая стоимость программы складывается на основе республиканского и местного бюджетов, а также средств СГФ.
На сегодняшний день построено 35 объектов здравоохранения: в 2023 году – 17 объектов, в 2024 году – 13 объектов, в 2025 году – 5 объектов.
Также в этом году будет завершен еще один медобъект – врачебная амбулатория в селе Волчанка.
Параллельно в 2025 году продолжены работы по крупным объектам:
- центр гематологии;
- многопрофильный больничный комплекс со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 500 посещений в Риддере;
- модернизация 1-3 этажей хирургического корпуса Восточно-Казахстанского областного многопрофильного Центра онкологии и хирургии;
- реконструкция и перепланировка стационара под родильный дом КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" в Усть-Каменогорске по улице Утепова, 37;
- перепланировка с капитальным ремонтом части помещений Восточно-Казахстанской областной больницы по улице Протозанова, 7, под отделение реанимации;
- врачебные амбулатории в селе Каратал Зайсанского района и в селе Ахмирово города Усть-Каменогорска.
Кроме того, уже введена в эксплуатацию поликлиника на 150 посещений в поселке Касым Кайсенова Уланского района.
Капитальный ремонт: 11 объектов
В 2025 году на проведение капитального ремонта по 11 объектам здравоохранения выделено 3,7 млрд тенге – финансирование распределено по нескольким программам.
По линии трансфертов общего характера на три объекта направлено 1 045,0 млн тенге – это вентиляция, инженерные сети, электроснабжение ОСМЦ, здание поликлиники №1 и врачебная амбулатория в селе Асубулак.
По программе "Ауыл – Ел бесігі" на капитальный ремонт четырех объектов выделено 1 104,9 млн тенге:
- врачебная амбулатория в селе Тугыл Тарбагатайского района;
- врачебная амбулатория в селе Привольное Уланского района;
- блок Б (1-2 этажи) районной больницы Курчумского района;
- здание поликлиники и водоснабжения районной больницы Тарбагатайского района.
Фото: пресс-центр ВКО
Из областного бюджета на капитальный ремонт 7 объектов направлено 1 403,4 млрд тенге:
- отделка помещений здания стационара ОСМЦ,
- урологическое отделение ОСМЦ;
- инфекционное отделение РБ Тарбагатайского района;
- лифты в Маркаколе;
- лифты РБ района Самар;
- инфекционное отделение РБ Зайсанского района;
- здание морга районной больницы Зайсанского района;
- здание районной больницы Глубоковского района.
На сегодняшний день по 8 объектам ремонт продолжается, включая поликлинику №1 Усть-Каменогорска, инфекционное отделение в Зайсане, лифты в Маркаколе, врачебные амбулатории и блок Б Курчумской больницы.
По 4 объектам работы уже завершены, в том числе по электроснабжению, инженерным сетям, урологическому отделению ОСМЦ, инфекционному отделению Тарбагатайского района, лифтам в районе Самар и ВА в селе Привольное.
Оборудование: от маммографов до ангиографии
Отдельный блок отчета был посвящен обновлению медицинского оборудования.
В рамках трансфертов общего характера проводится оснащение многопрофильных больниц – 34 единицы техники. В перечень закупок вошло высокотехнологичное оборудование: цифровой маммограф, рентген-аппарат, ангиографическая система, аппарат искусственного кровообращения, компьютерный томограф, ультразвуковая система, наркозно-дыхательные аппараты, видеоэндоскопические системы.
Для районных больниц закупается 72 единицы оборудования, в том числе:
- Глубоковский район – маммограф и рентген-аппарат;
- Уланский, Шемонаихинский, Тарбагатайский, Катон-Карагайский районы – флюорографические рентген-аппараты;
- район Улкен Нарын – рентгеновский маммографический комплекс.
За счет республиканского бюджета в рамках Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями проводится оснащение 9 единицами оборудования. В рамках Национального проекта запланирована поставка 1 МРТ для межрайонной больницы района Алтай.
За счет областного бюджета:
- проводится оснащение централизованной системой медицинского газоснабжения городской больницы №4;
- закуплена рентгеновская трубка для областной больницы;
- заключен договор на оснащение газовым хроматографом областного центра психического здоровья;
- закуплены 10 виброакустических аппаратов.
Для станции скорой медицинской помощи выделены средства на приобретение 3 реанимобилей и 36 единиц автотранспорта на условиях финансового лизинга. После поставки техника будет передана в районные организации.
По состоянию на 27.11.2025 года: заключены договоры на сумму 1 573,0 миллиона тенге, поставлено оборудование на 1 281,639 миллиона тенге, общий уровень оснащенности больниц составляет 87,5%.
Заслушав отчет руководителя Восточно-Казахстанского областного Управления здравоохранения Толегена Жигитаева, областной маслихат отметил, что управлением проводится определенная работа по реализации Плана развития здравоохранения области.
Депутаты приняли отчет к сведению и дали ряд рекомендаций:
- продолжить строительство и ввод в эксплуатацию оставшихся объектов;
- обеспечить своевременное завершение капитальных ремонтов;
- усилить работу по оснащению медицинских организаций современным оборудованием;
- поддерживать уровень оснащенности не ниже 87,5%.
Также акимам городов и районов рекомендовано на постоянной основе контролировать ввод объектов здравоохранения. Руководитель Управления здравоохранения должен проинформировать маслихат о ходе исполнения решения. Контроль возложен на профильную комиссию.
Таким образом, Восточно-Казахстанская область постепенно подходит к завершению ключевых строек в сельском здравоохранении и масштабному обновлению оборудования. В 2025 году региону предстоит закрыть последний строительный объект, завершить капремонты и довести уровень технического оснащения медицинских организаций до устойчивого системного уровня.