Взрыв прогремел в подвале многоэтажки в Актау: несколько пострадавших

В Актау утром 28 октября 2025 года произошло чрезвычайное происшествие – взрыв в жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), это случилось в подвальном помещении сервисного центра, расположенного в жилом комплексе "Асия" в 32в микрорайоне.

"На место происшествия незамедлительно были направлены 15 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС Мангистауской области, а также бригада скорой медицинской помощи. По прибытии спасателей было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожар был полностью ликвидирован, причины происшествия устанавливаются. Взрывной волной повреждены оконные конструкции подвальных помещений и квартир первого этажа, частично разрушен каменный забор соседней строительной площадки (длиной около 10 метров), а также повреждены несколько автомобилей", – сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадали пять человек.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что к ним поступили два взрослых пациента.

"Пациент 1973 года рождения прошел обследование в красной зоне приемного отделения и госпитализируется в отделение реанимации. У пациента термические ожоги лица, шеи, груди, обеих рук, обеих ног и спины 3-АБ степени – 50–55%, из них 20% глубокие ожоги. Имеется термический ожог роговицы глаз", – сообщили медики.

Второму пациенту, 2003 года рождения, провели первичную хирургическую обработку раны лица, назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.

Еще трое пострадавших – дети. По информации детской больницы региона, двоим оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Третья, девочка 2010 года, с отправлением угарным газом госпитализирована в педиатрическое отделение.

