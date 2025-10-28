#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
538.13
624.88
6.64
Происшествия

Взрыв прогремел в подвале многоэтажки в Актау: несколько пострадавших

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Актау утром 28 октября 2025 года произошло чрезвычайное происшествие – взрыв в жилом доме, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), это случилось в подвальном помещении сервисного центра, расположенного в жилом комплексе "Асия" в 32в микрорайоне.

"На место происшествия незамедлительно были направлены 15 человек личного состава и пять единиц техники ДЧС Мангистауской области, а также бригада скорой медицинской помощи. По прибытии спасателей было установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожар был полностью ликвидирован, причины происшествия устанавливаются. Взрывной волной повреждены оконные конструкции подвальных помещений и квартир первого этажа, частично разрушен каменный забор соседней строительной площадки (длиной около 10 метров), а также повреждены несколько автомобилей", – сказано в сообщении.

В результате происшествия пострадали пять человек.

В Мангистауской областной многопрофильной больнице сообщили, что к ним поступили два взрослых пациента.

"Пациент 1973 года рождения прошел обследование в красной зоне приемного отделения и госпитализируется в отделение реанимации. У пациента термические ожоги лица, шеи, груди, обеих рук, обеих ног и спины 3-АБ степени – 50–55%, из них 20% глубокие ожоги. Имеется термический ожог роговицы глаз", – сообщили медики.

Второму пациенту, 2003 года рождения, провели первичную хирургическую обработку раны лица, назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.

Еще трое пострадавших – дети. По информации детской больницы региона, двоим оказали необходимую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение. Третья, девочка 2010 года, с отправлением угарным газом госпитализирована в педиатрическое отделение.

13 сентября в Шымкенте загорелся и взорвался автомобиль, один мужчина получил ожоги.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме
14:59, 07 декабря 2024
В Гааге прогремел взрыв в жилом доме
Тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау
18:43, 27 ноября 2024
Тело мужчины нашли в подвале жилого дома в Актау
В Алматы в подвале многоэтажки горела сауна
17:28, 23 сентября 2024
В Алматы в подвале многоэтажки горела сауна
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: