#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
526.02
607.55
6.5
Общество

В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 16:13 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 8 ноября 2025 года, по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Управления общественного здравоохранения, все пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу №1.

"Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении реанимации, состояние их тяжелое", – уточнили врачи.

Кроме того, состояние двух пациентов стабильное, они находятся в отделении.

"Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация".Пресс-служба УОЗ Астаны

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 16:13
5 человек оказались под завалами: облицовка здания обрушилась в Астане

7 ноября 2025 года в Павлодаре частично обрушилось здание строящейся школы. Под завалами обнаружили тело мужчины.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Снег, сильный ветер и гололед: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение
17:14, Сегодня
Снег, сильный ветер и гололед: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение
5 человек оказались под завалами: облицовка здания обрушилась в Астане
14:07, Сегодня
5 человек оказались под завалами: облицовка здания обрушилась в Астане
Пожар разгорелся в жилом комплексе в Астане
00:54, 04 июня 2025
Пожар разгорелся в жилом комплексе в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: