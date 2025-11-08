В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Сегодня, 8 ноября 2025 года, по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Управления общественного здравоохранения, все пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу №1. "Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении реанимации, состояние их тяжелое", – уточнили врачи. Кроме того, состояние двух пациентов стабильное, они находятся в отделении. "Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация". Пресс-служба УОЗ Астаны Материал по теме 5 человек оказались под завалами: облицовка здания обрушилась в Астане 7 ноября 2025 года в Павлодаре частично обрушилось здание строящейся школы. Под завалами обнаружили тело мужчины.

