В Астане с жилого дома обрушились облицовка и кондиционер: врачи рассказали о состоянии пострадавших
Сегодня, 8 ноября 2025 года, по проспекту Тәуелсіздік в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Управления общественного здравоохранения, все пострадавшие были доставлены в многопрофильную больницу №1.
"Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, проводится экстренная операция. Еще двое пострадавших находятся в отделении реанимации, состояние их тяжелое", – уточнили врачи.
Кроме того, состояние двух пациентов стабильное, они находятся в отделении.
"Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавшим также будет оказана материальная помощь, дальнейшее лечение и реабилитация".Пресс-служба УОЗ Астаны
