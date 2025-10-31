#Народный юрист
Общество

Гражданское общество и врачи объединяют усилия в борьбе с туберкулезом в Акмолинской области

Гражданское общество и врачи, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 09:29 Фото: РСК Акмолинской области
В Кокшетау прошла встреча представителей медицины, власти и неправительственных организаций, где обсудили меры по борьбе с туберкулезом и поддержку людей, столкнувшихся с этим заболеванием, передает Zakon.kz.

Мероприятие собрало специалистов из районов Акмолинской области, волонтеров и активистов, которые помогают пациентам проходить лечение, а также представителей фонда "Игілік", которые уже много лет занимаются профилактикой и просвещением населения.

Главная цель встречи – объединить усилия государства и гражданского общества, чтобы сделать лечение и профилактику болезни более доступными. Участники говорили о необходимости социальной поддержки пациентов, обучении врачей ранней диагностике и укреплении сотрудничества с неправительственными организациями.

Заместитель акима области Алтынай Амренова отметила, что проблема инфекционного заболевания остается актуальной не только с медицинской, но и с социальной точки зрения. Болезнь чаще всего поражает людей из уязвимых категорий, которым сложно получить стабильную работу, качественное питание и медицинское сопровождение. Поэтому, по ее словам, одной медициной вопрос не решить – нужна комплексная помощь.

"В регионе создана система поддержки пациентов: из местного бюджета выделяются средства на социальную помощь, питание и другие нужды. Только за прошлый год мы помогли более 400 людям на сумму 72 миллиона тенге. Это не просто выплаты, это участие государства в судьбе конкретных людей. Мы помогаем семьям, где есть больные, обеспечиваем их продуктами, жильем, консультируем по вопросам трудоустройства", – отметила Амренова.

По данным областного центра фтизиопульмонологии, эпидемиологическая ситуация в регионе постепенно улучшается. За девять месяцев текущего года уровень заболеваемости снизился на 4,4%, а распространенности – на 3,4%. Смертность от инфекции также уменьшилась.

Директор облцентра фтизиопульмонологии Жумабек Махашев отметил, что положительная динамика достигнута благодаря современным методам диагностики и тесному взаимодействию с первичным звеном здравоохранения. В районах установлены аппараты Gene Xpert, которые позволяют выявлять болезнь на ранних стадиях. За год обследованы более трех тысяч человек, и у 261 из них диагноз подтвердился.
"Несмотря на общие успехи, есть и проблемные моменты – зафиксированы четыре запущенных случая. Все они детально рассмотрены, врачам даны указания усилить профилактическую работу и внимательнее относиться к пациентам из групп риска", – пояснил он.

Помимо медицинских аспектов, обсуждались и социальные. Пациенты, находящиеся на лечении, получают материальную поддержку – от 5 до 15 месячных расчетных показателей в зависимости от района. Детям из семей, где кто-то болен, обеспечивают горячее питание, а тем, кто завершил лечение, помогают трудоустроиться. По данным центра, из семи нуждающихся работу уже нашли пятеро.

Существенный вклад в борьбу с заболеванием вносит Общественный фонд "Игілік". Его директор Асхат Толепбергенов рассказал, что организация не только помогает больным, но и проводит масштабные просветительские кампании. С 2017 года при участии фонда выявлено 157 случаев болезни, сопровождение получили почти четыре тысячи пациентов.

"Мы проводим лекции, консультации, обучаем волонтеров, организуем встречи с семьями. Особое внимание уделяем районам, где сложно добраться до медицинских учреждений. Благодаря такой работе люди получают шанс вылечиться и начать жизнь заново", – рассказал он.

Фото: РСК Акмолинской области

Толепбергенов подчеркнул, что успех возможен только при тесном сотрудничестве государства и общественных организаций. Он предложил увеличить финансирование социальных программ и расширить поддержку НПО, которые занимаются профилактикой.

Особое впечатление на участников произвела история студентки местного медицинского университета Назили Рифуны из Индии. Девушка рассказала, что именно в Казахстане узнала о своем диагнозе, когда проходила плановое обследование во время обучения. После рентгена врачи выявили отклонения и рекомендовали срочное лечение.

"Я была в чужой стране и не знала, куда обратиться. Тогда я увидела брошюру объединения "Игілік" и связалась с ними. Они помогли мне пройти обследование, объяснили все подробно и поддержали морально. Однако лечение я решила пройти у себя на родине, в Индии. Шесть месяцев я принимала восемь таблеток в день, занималась физическими упражнениями и строго следовала рекомендациям врачей. Сейчас я полностью здорова и благодарна казахстанским медикам за внимательность и профессионализм", – поделилась она.

Итогом совещания стало предложение разработать совместный план действий на следующий год, который позволит укрепить взаимодействие между медицинскими учреждениями, неправительственными организациями и местными исполнительными органами. Участники сошлись во мнении, что только постоянный диалог и совместная работа помогут достичь главной цели – снизить распространение опасной инфекции и ликвидировать ее как угрозу общественному здоровью.

Фото: РСК Акмолинской области

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
Последние
Популярные
