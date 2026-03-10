#Референдум-2026
События

Аким Акмолинской области рассказал педагогам и студентам о новой Конституции

референдум, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 20:50 Фото: РСК Акмолинской области
В Кокшетау прошла встреча акима области Марата Ахметжанова с педагогами и студентами. Зал объединил более 500 директоров школ, ректоров вузов, педагогов и студентов, сообщает Zakon.kz.

Участники собрались, чтобы обсудить проект новой Конституции – документ, который определит жизнь Казахстана на десятилетия вперед.

Для многих студентов в зале эта встреча имела особый смысл. Предстоящий референдум станет для них первым в жизни голосованием. Молодежи было важно услышать не сухие юридические термины, а понять, за какое будущее им предстоит отдать свой голос.

Фото: РСК Акмолинской области

"Предстоящий референдум – это важный этап в развитии нашего государства. Каждый гражданин должен выразить свою позицию и внести вклад в формирование будущего нашей страны. Сегодня особенно важно участие образованной и активной части общества – педагогов и студенческой общественности. Именно вы формируете гражданскую культуру, воспитываете новое поколение и закладываете основы сильного и справедливого государства", – отметил Марат Ахметжанов.

Сегодня в области работают более 23 тыс. педагогов. В проекте Основного закона они видят стабильность и новые горизонты для учебных заведений. Директор Урумкайской средней школы Бурабайского района Алтынбек Дагыстан уверен, что реформа напрямую отразится на качестве знаний.

Фото: РСК Акмолинской области

"Обновление Конституции – это серьезный шаг к открытости и справедливости. Для нас, учителей, принципиально важно понимать, на каких ценностях мы будем воспитывать детей. Эти изменения станут прочным фундаментом, который обеспечит прозрачность управления и новые возможности для каждой школы", – поделился мнением Алтынбек Дагыстан.

Самыми активными участниками дискуссии стали будущие юристы. Студентка университета им. Ш. Уалиханова Элеонора Далабаева разобрала проект с профессиональной точки зрения.

Фото: РСК Акмолинской области

"Для меня, как для будущего правоведа, это мощный прорыв. Мы закрепляем на уровне Конституции презумпцию невиновности и "правило Миранды", усиливаем статус адвокатуры. Это реальные гарантии того, что права человека будут защищены по-настоящему. Для молодежи это уверенность в завтрашнем дне: право на качественное образование и честный старт в карьере теперь защищены на самом высоком уровне. Поддержать такой проект – значит поддержать наше общее будущее", – считает Элеонора Далабаева.

Фото: РСК Акмолинской области

Встреча прошла в формате живого общения. После выступлений зал перешел в режим "открытого микрофона". Студенты и педагоги задавали Марату Ахметжанову прямые вопросы: от социальных лифтов для молодежи до защиты прав в цифровой среде. Такой честный диалог показал главное: активные граждане готовы не просто прийти на участки, а осознанно участвовать в строительстве нового Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
