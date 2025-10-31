Фестиваль "Жігер" в Алматы объединил свыше 1 тыс. участников с особыми потребностями
Фото: акимат города Алматы
Инклюзивный спорт: в Алматы прошли соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
В Алматы в спортивном комплексе Sadu Arena прошел фестиваль спорта "Жігер" для жителей города с особыми потребностями. Об этом сообщили в Управлении спорта Алматы.
Фото: акимат города Алматы
Мероприятие направлено на поддержку развития массового спорта, укрепление культуры инклюзии и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную спортивную жизнь города.
Фото: акимат города Алматы
Согласно программе фестиваля, состоялись соревнования по мини-футболу (ЦП), армрестлингу, бегу, плаванию, шахматам и тоғызқұмалақ.
Фото: акимат города Алматы
В этом году в мероприятии приняли участие более 1000 человек – спортсмены из различных районов города, а также представители общественных и спортивных организаций.
"Фестиваль "Жігер" демонстрирует, что спорт не имеет границ и способен объединять людей, независимо от их физических возможностей. Такие мероприятия укрепляют дух инклюзии и создают пространство, где каждый чувствует поддержку и уверенность", – отметил руководитель Управления спорта Алматы Дархан Нурханулы.
Фото: акимат города Алматы
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript