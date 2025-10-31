#Народный юрист
Общество

Фестиваль "Жігер" в Алматы объединил свыше 1 тыс. участников с особыми потребностями

Фестиваль &quot;Жігер&quot; в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 11:18 Фото: акимат города Алматы
Инклюзивный спорт: в Алматы прошли соревнования для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

В Алматы в спортивном комплексе Sadu Arena прошел фестиваль спорта "Жігер" для жителей города с особыми потребностями. Об этом сообщили в Управлении спорта Алматы.

Фото: акимат города Алматы

Мероприятие направлено на поддержку развития массового спорта, укрепление культуры инклюзии и вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в активную спортивную жизнь города.

Фото: акимат города Алматы

Согласно программе фестиваля, состоялись соревнования по мини-футболу (ЦП), армрестлингу, бегу, плаванию, шахматам и тоғызқұмалақ.

Фото: акимат города Алматы

В этом году в мероприятии приняли участие более 1000 человек – спортсмены из различных районов города, а также представители общественных и спортивных организаций.

"Фестиваль "Жігер" демонстрирует, что спорт не имеет границ и способен объединять людей, независимо от их физических возможностей. Такие мероприятия укрепляют дух инклюзии и создают пространство, где каждый чувствует поддержку и уверенность", – отметил руководитель Управления спорта Алматы Дархан Нурханулы.

Фото: акимат города Алматы

Айсулу Омарова
