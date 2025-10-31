#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Сколько заключенных вышли на свободу по амнистии в Казахстане

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 11:37 Фото: Zakon.kz
В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на запрос редакции касательно амнистии заключенных, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в учреждениях уголовно-исправительной системы содержатся более 30 тыс. осужденных. Более 2 тыс. из них – женщины.

"Процесс направления материалов в суды завершен, однако рассмотрение материалов еще продолжается судебными органами. Решениями судов из учреждений УИС освобождено попадающих под амнистию 1770 лиц. Из них 135 человек – это женщины", – говорится в ответе МВД РК.

При этом сокращен срок наказания 2240 лицам.

Кроме того, 2507 осужденных, состоящих на учете службы пробации, освобождены от наказания.

Ранее об амнистии заключенных высказался заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Амнистия в Казахстане завершена – кого выпустили на свободу
12:21, 01 октября 2025
Амнистия в Казахстане завершена – кого выпустили на свободу
Сколько казахстанцев отбывают наказание в тюрьмах
16:54, 27 мая 2024
Сколько казахстанцев отбывают наказание в тюрьмах
15 комплектов оборудования Starlink получит акимат ВКО
15:09, 13 октября 2025
15 комплектов оборудования Starlink получит акимат ВКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: