Сколько заключенных вышли на свободу по амнистии в Казахстане

В Министерстве внутренних дел Казахстана ответили на запрос редакции касательно амнистии заключенных, передает корреспондент Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в учреждениях уголовно-исправительной системы содержатся более 30 тыс. осужденных. Более 2 тыс. из них – женщины.

"Процесс направления материалов в суды завершен, однако рассмотрение материалов еще продолжается судебными органами. Решениями судов из учреждений УИС освобождено попадающих под амнистию 1770 лиц. Из них 135 человек – это женщины", – говорится в ответе МВД РК.

При этом сокращен срок наказания 2240 лицам.

Кроме того, 2507 осужденных, состоящих на учете службы пробации, освобождены от наказания.

Ранее об амнистии заключенных высказался заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.