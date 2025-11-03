Амнистия: на какую помощь от государства могут рассчитывать освобожденные

В Министерстве внутренних дел ответили на запрос редакции Zakon.kz касательно реабилитации освобожденных из мест лишения свободы.

В ведомстве заверили, что после освобождения Комитетом УИС проводится системная работа, направленная на эффективную ресоциализацию лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

"Эта деятельность осуществляется во взаимодействии с местными исполнительными органами и охватывает все ключевые аспекты жизни бывших осужденных. При необходимости им предоставляется медицинская, юридическая, психологическая и иная поддержка, помощь в трудоустройстве и предоставление места в центре адаптации для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации", – говорится в ответе.

