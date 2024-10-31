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Прокуратура оспаривает права ТОО на 820 га земель сельхозназначения в Алматинской области

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, участок, участки, территория, территории, земельная доля, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:51 Фото: freepik
Прокуратура Алматы подает иск о признании недействительными прав на земельные участки в Карасайском районе Алматинской области. Об этом 31 октября 2024 года рассказали в пресс-службе надзорного органа, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, прокуратурой города в рамках осуществления надзора за законностью предоставления земельных участков установлено, что постановлением акимата Карасайского района Алматинской области от 17 июня 2004 года ТОО "Международная ассоциация клубов" в частную собственность предоставлены земли сельхозназначения общей площадью 884,9 га.

"В 2015 году вышеотмеченный участок признан делимым, общая площадь земли уменьшена до 820 га. По территории участка протекают река Керенкулак и ручей Беркара. Эти земли в силу статей 132, 133 Земельного кодекса (действовавшего на момент вынесения постановления акимата Карасайского района) признаются землями водного фонда и находятся только в государственной собственности. Такие земельные участки из состава земель водного фонда могут быть предоставлены лишь во временное землепользование по согласованию с уполномоченными органами в сфере управления водными ресурсами".Прокуратура Алматы

В соответствии со ст. 22 Конституционного закона "О прокуратуре", органы прокуратуры вправе обратиться в суд с иском (заявлением) для защиты охраняемых законами Республики Казахстан интересов общества или государства.

"7 октября прокуратурой внесен иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы о признании правоустанавливающих документов на землю недействительными. По результатам рассмотрения судом будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение".Прокуратура Алматы

Ранее стало известно, что заявление о возврате земель с яблоневыми садами Алматы в госсобственность сделали власти.

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