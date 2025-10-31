#Народный юрист
Общество

Президент похвалил казахстанские вузы

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:14 Фото: akorda.kz
Выступая на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", президент Касым-Жомарт Токаев оценил работу высших учебных заведений страны, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил рост показателей отечественных вузов в престижных международных рейтингах.

"Президент Международного рейтингового агентства QS г-н Нунцио Квакварелли в своем докладе подробно остановился на этом вопросе, особо подчеркнув динамичное развитие университетов Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и укрепить наше партнерство на пути к общей цели, и всегда готовы к совместной работе. Более того, пять отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение", – сказал президент.

Во время выступления Токаев также заявил, что образование и наука – это важнейшие сферы стратегического значения, не имеющие границ и объединяющие все страны мира.

