Президент похвалил казахстанские вузы

Выступая на Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования", президент Касым-Жомарт Токаев оценил работу высших учебных заведений страны, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил рост показателей отечественных вузов в престижных международных рейтингах.

"Президент Международного рейтингового агентства QS г-н Нунцио Квакварелли в своем докладе подробно остановился на этом вопросе, особо подчеркнув динамичное развитие университетов Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и укрепить наше партнерство на пути к общей цели, и всегда готовы к совместной работе. Более того, пять отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение", – сказал президент.

Во время выступления Токаев также заявил, что образование и наука – это важнейшие сферы стратегического значения, не имеющие границ и объединяющие все страны мира.