Отдельное здание построят в Астане для филиала МГИМО
Фото: МИД РК
На Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования" президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об участии бизнеса в развитии высшего образования и университетской науки в стране, сообщает Zakon.kz.
По его словам, предприниматели принимают в этом активное участие.
"Так, одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание", – сказал президент.
В последние годы, по его словам, представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке.
"В нашей стране выстраивается система взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями. Перспективным шагом в данном направлении может стать создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах страны", – считает Касым-Жомарт Токаев.
Во время выступления он также отметил важность приезда в Казахстан иностранных студентов.
