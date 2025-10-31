#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Отдельное здание построят в Астане для филиала МГИМО

МГИМО, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 13:34 Фото: МИД РК
На Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования" президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об участии бизнеса в развитии высшего образования и университетской науки в стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, предприниматели принимают в этом активное участие.

"Так, одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание", – сказал президент.

В последние годы, по его словам, представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке.

"В нашей стране выстраивается система взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями. Перспективным шагом в данном направлении может стать создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах страны", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Во время выступления он также отметил важность приезда в Казахстан иностранных студентов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент похвалил казахстанские вузы
13:14, Сегодня
Президент похвалил казахстанские вузы
Токаев принимает участие в международном форуме стратегических партнеров
11:54, Сегодня
Токаев принимает участие в международном форуме стратегических партнеров
Президент: К 2029 году планируется увеличить количество иностранных студентов до 100 тысяч
13:23, Сегодня
Президент: К 2029 году планируется увеличить количество иностранных студентов до 100 тысяч
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: