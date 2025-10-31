Отдельное здание построят в Астане для филиала МГИМО

На Форуме стратегических партнеров "Казахстан – территория академического образования" президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об участии бизнеса в развитии высшего образования и университетской науки в стране, сообщает Zakon.kz.

По его словам, предприниматели принимают в этом активное участие.

"Так, одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание", – сказал президент.

В последние годы, по его словам, представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке.

"В нашей стране выстраивается система взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями. Перспективным шагом в данном направлении может стать создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах страны", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Во время выступления он также отметил важность приезда в Казахстан иностранных студентов.