Шаг к эффективному государству – итальянский эксперт по парламентаризму о реформе Токаева

О том, какое значение для Казахстана имеет переход к однопалатному Парламенту и как он вписывается в мировую практику, Zakon.kz поговорил с профессором Риккардо Пелиццо – известным в мире политологом и автором фундаментальных исследований о роли демократических парламентов.

– Уважаемый профессор Пелиццо, президент Токаев в своем Послании предложил в будущем перейти к однопалатному Парламенту. С Вашей точки зрения как эксперта по парламентаризму, насколько значимым является этот шаг для дальнейшего политического развития Казахстана, особенно в контексте глобальной турбулентности?

– Эта реформа имеет огромное значение, особенно в нынешние турбулентные времена, когда правительство должно иметь возможность действовать быстро для решения возникающих проблем. Глобальная нестабильность, экономические вызовы и стремительная цифровая трансформация требуют от государственной власти максимальной оперативности. Преобразование Парламента направлено на то, чтобы обеспечить более быстрый, эффективный и действенный законодательный процесс – именно то, что необходимо стране в данный момент времени.

– Многие развитые страны имеют двухпалатные парламенты. С точки зрения сравнительной политологии, какие потенциальные преимущества дает однопалатная система для такой страны, как Казахстан, на данном этапе ее развития?

– Большинство стран мира имеют однопалатный Парламент. Данные Межпарламентского союза показывают, что 109 из 193 парламентов являются однопалатными. Такая структура наиболее распространена и на это есть три веские причины. Во-первых, процесс принятия законов в однопалатных парламентах быстрее и эффективнее. Он позволяет избежать законодательного "тупика", когда законопроект надолго застревает в согласованиях между двумя палатами. Это отнимает драгоценное время и мешает правительству своевременно решать насущные вопросы.

Во-вторых, однопалатная система, как правило, менее затратна в содержании, что позволяет направить сэкономленные ресурсы на приоритетные социальные и экономические программы. И в-третьих, что более важно, она обеспечивает большую подотчетность. В такой системе нет возможности перекладывать ответственность с одной палаты на другую. Становится гораздо яснее, какой именно орган несет ответственность за принятые решения, что усиливает контроль со стороны общества.

– Глава государства предложил не просто ввести реформу, а вынести ее на годичное общественное обсуждение с последующим общенациональным референдумом. Как Вы оцениваете именно такой механизм реализации?

– Идея президента провести широкое общественное обсуждение и в конечном итоге референдум чрезвычайно важна. Это не просто формальная процедура, а практическое воплощение концепции "Слышащего государства". Такой подход гарантирует, что реформы будут разработаны с участием граждан, что население получит возможность внести свой вклад как на стадии проекта, так и на стадии утверждения. Другими словами, народ станет сопричастным к преобразованиям и они будут пользоваться высоким уровнем легитимности и общественного доверия. Предложенный президентом Токаевым курс действий полностью соответствует лучшим международным практикам и является логическим продолжением ранее начатых им демократических реформ.

– Предложенная модель – однопалатный Парламент, избираемый по партийным спискам. Насколько такой формат, на Ваш взгляд, соответствует и углубляет ранее заявленную формулу "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство"?

– В своих исследованиях я отмечал, что в современных государствах роль парламентов в инициировании законов снизилась, но эта потеря была уравновешена усилением их надзорной функции, что обеспечивает большую подотчетность правительства. Идея "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство", которую, как ожидается, реализуют предложенные президентом Токаевым реформы, очень близка к тому, о чем мы с профессором Паскуино писали много лет назад в книге "Демократические парламенты". Эта формула создает правильный баланс, где сильная исполнительная власть способна проводить реформы, а влиятельный законодательный орган обеспечивает эффективный контроль и подотчетность. Этот набор реформ – именно тот путь, который будет способствовать развитию эффективного управления в Казахстане. Поэтому я надеюсь, что после насыщенных дебатов референдум их одобрит.

– Как, по Вашему мнению, переход к выборам исключительно по партийным спискам повлияет на развитие партийной системы в Казахстане?

– Мне сложно предвидеть, как именно эти реформы повлияют на партийную систему в долгосрочной перспективе. Однако я вполне уверен, что они повысят подотчетность партий перед электоратом. Система, основанная на партийных списках, заставляет партии вырабатывать четкие идеологические платформы и бороться за голоса избирателей на общенациональном уровне, что способствует укреплению политической конкуренции и ответственности.

– Президент Токаев подчеркнул, что мир вступил в эпоху искусственного интеллекта, требующую быстрых решений. Видите ли Вы связь между структурой законодательного органа и его способностью оперативно реагировать на вызовы цифровой трансформации?

– Абсолютно. Реформа парламентской структуры неразрывно связана с необходимостью повысить его способность оперативно реагировать на возникающие вызовы. Эпоха искусственного интеллекта ставит перед законодателями сложнейшие и срочные вопросы: регулирование больших данных, этика ИИ, кибербезопасность. Двухпалатная система может стать серьезным препятствием, замедляя принятие критически важного законодательства. Однопалатный, более мобильный Парламент структурно лучше приспособлен к тому, чтобы действовать на опережение и своевременно создавать правовую базу для стремительной цифровой трансформации.

– Как эта парламентская реформа вписывается в общую логику политической модернизации, которую президент Токаев последовательно проводит с 2022 года?

– Да, очевидно, что этот пакет реформ соответствует желанию президента Токаева дать Казахстану более эффективное, прозрачное и подотчетное правительство. Он прекрасно дополняет те преобразования, которые были им инициированы на более ранних этапах его президентства. Если предыдущие шаги создавали фундамент и стены, то эту парламентскую реформу можно назвать архитектурным завершением, которое придает всей конструкции политической системы целостность и устойчивость. Перезагрузит ли этот пакет реформ систему? Покажет только время, но у него, безусловно, есть для этого весь необходимый потенциал.