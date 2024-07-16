Шаг в сторону инвестиционной привлекательности: эксперт о завершении громкого дела Стати

Ранее стало известно, что после долгих разбирательств Казахстан и стороны Стати заключили соглашение о мире. Zakon.kz поинтересовался, какие последствия этот затяжной суд мог повлечь для нашей страны и ее восприятия на мировой арене.

Правительство Республики Казахстан, Национальный Банк Казахстана и стороны Стати, при поддержке и согласии ведущих кредиторов Tristan Oil, заключили юридически обязывающее рамочное соглашение о мирном и взаимоприемлемом разрешении продолжительного спора о нефтегазовых активах в Казахстане, сообщило сегодня, 16 июля, Министерство юстиции РК.

Как уточняется, стороны рады достижению соглашения на взаимно благоприятных условиях, которые приведут к прекращению всех юридических разбирательств и остановке текущих исков во всех юрисдикциях.

При этом конкретные условия данного соглашения не называются. Впрочем, по словам министра юстиции Азамата Ескараева, обошлось без необходимости "расходования бюджетных средств".

Представитель Argentem Creek Partners (инвестиционного управляющего конкретными фондами, которые являются кредиторами Tristan Oil Limited – инвестиционного инструмента сторон Стати), Дэниел Чапман по итогам заявил следующее:

"Мы поддерживаем рамочное соглашение и приветствуем решение президента Токаева построить Справедливый Казахстан как часть его достойных уважения реформ. Урегулирование данного спора свидетельствует о соблюдении Казахстаном международных договорных обязательств, что открывает двери для увеличения инвестиций и повышает потенциал его экономического роста. Мы приветствуем новую для Казахстана эру".

По мнению политолога Эдуарда Полетаева, растянувшийся более чем на десятилетие конфликт за прошедшее время успел стать инструментом манипуляции, давления на нашу страну и "интерпретации ситуации в нефтегазовой сфере".

"Появлялись самые разные толкования, это была долгоиграющая тема. Конечно, она в определенной степени негативно повлияла на ситуацию в стране, с точки зрения имиджа. И если сначала Стати, скажем так, доминировали и казались в информационном пространстве людьми, добивающимися справедливости, то в последнее время казахстанские власти, защищая свои деньги, репутацию, уже поднаторели в этом. Уже в прошлом году было понятно, что дело Стати подходит к логическому завершению", – считает эксперт.

Главное, чего Казахстан сумел добиться в этом громком деле, – получение на выходе выгодного с точки зрения инвестиционной привлекательности кейса, продолжает спикер. Ведь на его примере инвесторы увидят – с Казахстаном всегда можно договориться.

"Важно также учесть, что все-таки условия рынка, особенно нефтегазового, крайне специфические. Там очень высокие риски, неопределенность условий, изменчивость ситуации. И цены на нефть и газ тоже скачут. Особый бизнес идет в такие сферы, и личности людей несколько иные, которые стремятся заработать в этой сфере".

Политолог кроме того подчеркнул, что в постсоветском пространстве, к коему относятся и уроженцы Молдовы Стати, предпринимательство специфично и подчиняется особым законам.

"Это не целый род бизнесменов из, скажем, Западной Европы или США, который продолжался столетиями. Это люди, прошедшие этап становления максимум в течение лет 30. Они хотят стандартов западного бизнеса, но не в силах игнорировать традиции, складывающиеся в наших реалиях. Потому что правовая база несовершенна, существует зависимость бизнеса от личных связей на разных уровнях. Мы видим, что те же Стати, когда заходили на казахстанский рынок, использовали очень много как раз-таки неформальных контактов. Они им со временем и вышли боком", – уверен Полетаев.

Но, как бы там ни было изначально, вопрос наконец решен. И в этом длительном противостоянии Казахстан сумел продемонстрировать адекватность для зарубежных наблюдателей или потенциальных инвесторов, что, несомненно, плюс в нашу "копилку", подытожил собеседник.

Череда судебных тяжб молдавских бизнесменов Анатола Стати и его сына Габриэля против Казахстана началась в 2010 году. В арбитражном суде Швеции молдавские предприниматели изначально заявили иск на 4 млрд долларов. В итоге в 2013 году добились положительного решения только на 506 млн долларов.

В июне 2022 года суд Нидерландов вынес решение в рамках дела Стати о снятии ареста с акций KMG Kashagan B.V. на 5,2 млрд долларов. Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки. Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

В декабре 2022 года отцу и сыну Стати предъявили уголовные обвинения в подделке, мошенничестве и отмывании денег.

8 февраля 2023 года Окружной суд Амстердама постановил, что иски бизнесменов Анатоля и Габриэля Стати и их компаний ("Стати") против "Самрук-Қазына" недопустимы.