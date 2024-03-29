Сотрудничество, инвестиции и перспективы ШОС: значимость визита Токаева в Китай оценил экономист

Утром 28 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Китай. Zakon.kz поговорил с экспертом и узнал, какое значение имеет сотрудничество для будущего двух стран.

Полезные договоренности

По словам эксперта Института парламентаризма, кандидата экономических наук Ануара Карыбаева, учитывая, что Казахстан является основным торгово-экономическим партнером Китая в Центральной Азии, во время визита президента Казахстана в Китай могут быть обсуждены дополнительные меры по увеличению товарооборота и расширению списка товаров и услуг.

"Казахстан, занимая ключевое положение в инициативе "Один пояс, один путь", играет важную роль в укреплении торговых и экономических связей между Азией и Европой. Это создает уникальные возможности для развития и углубления сотрудничества в ряде сфер", – отметил он.

Среди этих сфер:

Торговля

Как отмечает спикер, принимая во внимание уже существующие тесные экономические связи, обсуждение дополнительных мер по увеличению товарооборота и расширению ассортимента торгуемых товаров и услуг может значительно способствовать росту взаимной выгоды.

"Это также может стимулировать диверсификацию экспорта Казахстана за пределы сырьевого сектора".

Транспортные коридоры

Так, развитие инфраструктурных проектов, направленных на улучшение транспортного сообщения, будет способствовать не только укреплению позиций Казахстана как главного транзитного хаба между Китаем и Европой, но и повышению эффективности и безопасности международных транспортных коридоров, говорит Ануар Карыбаев.

Технологии

Сотрудничество с китайскими технологическими гигантами может открыть для Казахстана доступ к передовым технологиям и инновационным решениям, что будет способствовать технологическому обновлению и цифровизации экономики страны.

Продовольствие

Казахстан как крупный производитель пшеницы и других аграрных продуктов посредством сотрудничества в этой сфере, с одной стороны, поможет укрепить продовольственную безопасность Китая, с другой, сможет рассчитывать на развитие агроинновационных центров у себя.

Производство

По мнению экономиста, возможности сотрудничества в освоении месторождений урана, лития, титана и других важных ресурсов открывают перед Казахстаном перспективы привлечения инвестиций в добывающую отрасль и развитие высокотехнологичных производств.

"В целом, визит президента Казахстана в Китай может стать важным этапом в дальнейшем укреплении межгосударственного партнерства, стимулировании экономического роста, привлечении инвестиций и технологий, а также в повышении транзитного и экспортного потенциала Казахстана. Учитывая сложившиеся международные обстоятельства, глубина и масштабы сотрудничества между двумя странами могут сыграть ключевую роль в формировании новой архитектуры региональных экономических отношений".

Движение вперед

Карыбаев отследил прогресс, достигнутый в отношениях между странами с момента первого визита действующего президента Казахстана в Китай.

"Прогресс в укреплении двусторонних связей между странами демонстрирует глубокую заинтересованность и стратегический подход к развитию партнерства. Привлечение более 23 миллиардов долларов инвестиций из Китая и подписание соглашений на сумму 22 миллиарда долларов являются яркими показателями укрепления экономических отношений и доверия между двумя странами. Эти инвестиции не только способствуют экономическому росту Казахстана, но и открывают новые возможности для китайских компаний на казахстанском рынке". Ануар Карыбаев

Вместе с тем, продолжает он, достижение объема казахско-китайской торговли в 31 миллиард долларов и планы по увеличению его до 40 миллиардов долларов подчеркивают важность взаимной торговли для экономик обеих стран. Расширение ассортимента торговых позиций, включая 135 несырьевых товаров, указывает на стремление Казахстана диверсифицировать экспорт и снизить зависимость от сырьевого сектора.

"Развитие транспортно-логистического потенциала и укрепление культурных и образовательных связей служат фундаментом для долгосрочного сотрудничества. Транзитно-транспортное сотрудничество, особенно в рамках проекта "Один пояс, один путь", не только укрепляет позиции Казахстана как ключевого логистического хаба между Китаем и Европой, но и способствует экономическому развитию региона в целом".

В сфере энергетики, по словам эксперта Института парламентаризма, планы наращивания пропускной способности нефтепроводов и развития газоперерабатывающих мощностей подтверждают стратегическое значение энергетического сотрудничества для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития.

Межправительственное же соглашение об освобождении от визовых требований укрепляет межчеловеческие и культурные контакты, что важно для глубокого взаимопонимания и сотрудничества народов двух стран.

"В целом, достигнутый прогресс в отношениях Казахстана и Китая отражает обоюдное стремление к углублению сотрудничества во всех сферах, от экономики и торговли до культуры и образования. Это сотрудничество не только способствует укреплению двусторонних отношений, но и играет важную роль в продвижении региональной стабильности и развития", – утверждает спикер.

Заинтересованность Китая в бизнес-сотрудничестве с Казахстаном

Уровень заинтересованности китайской стороны в этом отношении эксперт оценил как высокий по ряду причин.

Во-первых, по стратегической: Казахстан занимает ключевое географическое положение в Евразии, являясь важным транзитным коридором для китайских товаров в Европу и обратно в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Это делает сотрудничество с Казахстаном стратегически важным для обеспечения и развития китайской трансконтинентальной торговли.

Во-вторых, большую роль играют наши энергетические ресурсы: мы обладаем значительными запасами нефти и природного газа, что представляет большой интерес для Китая как одного из крупнейших потребителей энергии в мире. Сотрудничество в энергетической сфере позволяет Китаю диверсифицировать источники энергии и увеличить энергетическую безопасность.

В-третьих, инвестиционные возможности, ведь Казахстан активно привлекает иностранные инвестиции в экономику страны, создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов. Для Китая это открывает возможности для вложений в различные секторы казахстанской экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, инфраструктурные проекты и технологии.

Немаловажны совместные проекты в сфере промышленности и технологий. Сотрудничество с Казахстаном позволяет китайским компаниям участвовать в совместных проектах по производству, технологическому обмену и развитию инноваций, что способствует расширению присутствия китайских технологий и продукции на рынке Центральной Азии.

И, конечно, имеет вес расширение рынка для китайских товаров и услуг. Казахстан является одним из крупных торговых партнеров Китая в Центральной Азии, что открывает китайским товаром и услугам доступ к рынку региона.

Перспективы ШОС

Как отмечает собеседник, встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем ШОС Чжан Мином на полях Боаоского азиатского форума имеет важное значение для дальнейшего развития Шанхайской организации сотрудничества. Этот диалог подчеркивает стремление Казахстана укрепить многосторонние связи в рамках ШОС и подтверждает его роль как активного и ответственного участника региональных процессов.

"Обсуждение вопросов дальнейшего совершенствования работы ШОС, особенно в контексте предстоящего саммита в Астане, указывает на понимание необходимости адаптации организации к меняющимся геополитическим реалиям. Тема саммита "Укрепление многостороннего диалога – стремление к устойчивому миру и развитию" акцентирует внимание на ключевых приоритетах, которые важны не только для региона, но и для всего мира". Ануар Карыбаев

Вдобавок планирование тщательной работы над содержанием итоговых документов саммита с учетом позиций всех государств-членов подчеркивает стремление к консенсусу и учету интересов всех участников. Это крайне важно для эффективности и релевантности принимаемых решений.

"Деятельность ШОС может совершенствоваться и трансформироваться через углубление многостороннего сотрудничества в таких ключевых областях, как безопасность, экономика и культурные обмены. Расширение диалога по актуальным вопросам, таким как борьба с терроризмом, экономическое взаимодействие и экологические вызовы, укрепит позиции ШОС как важного международного игрока".

Экономист подчеркнул, что важность успешного проведения саммита в Астане нельзя недооценивать, учитывая текущую геополитическую обстановку. Это событие станет платформой для демонстрации способности ШОС к конструктивному диалогу и эффективному сотрудничеству в решении региональных и глобальных задач. Казахстан, принимая на себя роль хозяина саммита, подтверждает свою приверженность многостороннему сотрудничеству и укреплению стабильности и процветания в регионе.

Таким образом, встреча в Боао является свидетельством того, что Казахстан и ШОС готовы к продуктивному взаимодействию, направленному на достижение конкретных результатов в интересах всех участников организации и внешних партнеров.