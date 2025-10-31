#Народный юрист
Общество

Заместитель акима Алматы Абзал Нукенов проверил ход строительства студенческих общежитий

Строительство студенческих общежитий, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 16:31 Фото: акимат Алматы
Вновь назначенный заместитель акима города Алматы Абзал Нукенов начал свою первую рабочую поездку с посещения социальных объектов города. В рамках поездки он ознакомился с ходом строительства и состоянием студенческих общежитий.

Так, Абзал Нукенов посетил недавно введенный в эксплуатацию новый Дом студентов Академии гражданской авиации. Это современное здание, рассчитанное на 482 койко-места. Оно расположено рядом с Академией гражданской авиации и Международным аэропортом Алматы и соответствует современным стандартам комфорта, безопасности и энергоэффективности.

Заместитель акима осмотрел внутренние помещения, включая жилые комнаты, коворкинг-зоны, секции для отдыха и занятий досугом. В Доме студентов, помимо спортзалов и зон отдыха, имеются медицинский кабинет и благоустроенные площадки, что делает его не просто местом проживания, а центром студенческой жизни академии.

Фото: акимат Алматы

Во время посещения Абзал Нукенов пообщался со студентами, поинтересовался их условиями проживания и самочувствием, выслушал предложения по улучшению инфраструктуры.

В связи с тем, что на двух этажах здания еще проводятся клининговые работы, заместитель акима дал соответствующие поручения по своевременному завершению плановых мероприятий.

Как уже сообщалось, при поддержке министерств транспорта, науки и высшего образования РК и акимата Алматы в 2024 году было принято решение о передаче административно-гостиничного комплекса площадью более 7 тыс. кв. метров с баланса РГП "Казаэронавигация" в собственность Академии гражданской авиации. Это позволило провести реконструкцию здания и создать современный Дом студентов. Проект реализован в рамках работы Проектного офиса по строительству студенческих общежитий.

Фото: акимат Алматы

Также в ходе рабочей поездки Абзал Нукенов посетил Казахский национальный аграрный исследовательский университет. Заместитель акима осмотрел новый корпус университета, где обучаются студенты нескольких вузов, включая зарубежные партнерские университеты.

Первый заместитель председателя правления – ректора Казахского национального аграрного исследовательского университета, профессор Примкул Ибрагимов рассказал о планах развития университета.

Фото: акимат Алматы

"Программа развития университета до 2029 года предусматривает капитальный ремонт зданий и строительство новых объектов. Общий бюджет программы составляет около 36,2 млрд тенге, из которых 27 млрд – средства республиканского бюджета, а оставшиеся 9 млрд – собственные инвестиции университета. Планируется также строительство дополнительных учебных корпусов и модернизация инфраструктуры для увеличения контингента студентов до 10 тысяч", – отметил он.

В ходе объезда заместитель акима города Абзал Нукенов посетил также строящееся общежитие университета, где проверил ход выполнения работ. Он обсудил с руководством университета дальнейшие планы по развитию кампуса, улучшению условий проживания студентов и повышению качества образовательного процесса.

Фото: акимат Алматы

Айсулу Омарова
