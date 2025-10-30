#АЭС в Казахстане
События

Стало известно, кого сменил Абзал Нукенов на посту замакима Алматы

Абзал Нукенов, новый заместитель акима Алматы, Азамат Калдыбеков, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 16:18 Фото: akorda.kz, gov.kz
Накануне Азамата Калдыбекова освободили от должности заместителя акима Алматы. На этом посту его сменил Абзал Нукенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировал руководитель пресс-службы акима южной столицы Ильзат Акчурин.

"Калдыбеков Азамат Бескемпирович освобожден от должности заместителя акима города Алматы 29 октября 2025 года в связи с переходом на другую работу. Он курировал управления внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии", – сказал Ильзат Акчурин 30 октября.

Азамат Калдыбеков должность замакима южной столицы занимал с июля 2024 года.

Ранее мы писали, что Абзал Нукенов, которого несколько дней назад глава государства освободил от должности заведующего отделом внутренней политики Администрации президента (АП) РК, назначен новым заместителем акима Алматы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 16:18
В акимате Алматы продолжаются кадровые изменения

18 августа 2025 года Дархан Сатыбалды назначил заместителем акима Алматы Алмасхана Сматлаева, который до этого работал государственным инспектором Администрации президента РК. А 1 октября стало известно, что еще один бывший сотрудник АП РК – Нурлан Абдрахим – стал замакима южной столицы.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
