События

Замакима Алматы поручил усилить контроль за качеством работ на объектах строительства

стройплощадка, проверка, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 17:05 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Заместитель акима Алматы Бейбут Шаханов в рамках рабочего объезда проверил ход строительства и реконструкции социальных объектов города, сообщает Zakon.kz.

Так, заместитель акима проинспектировал работы по реконструкции здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н. Сац.

Проектом предусмотрены усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, замена всех инженерных коммуникаций. На 100% планируется обновить театральное оборудование, сцену и освещение, сохранить классический размер зрительного зала с хорошей обзорностью и акустикой.

Также предусмотрено новое трехэтажное здание площадью 10 тыс. кв. м. В нем расположится камерный зал на более 200 мест со сценой, гримерные комнаты, помещения для мастерских, склады для хранения декораций.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

На сегодня в основном здании ведутся работы по инженерным сетям и черновая отделка, на 70% возведен каркас пристройки.

"Реконструкция театра – это знаковый для города проект и при его реализации особое внимание уделяется сохранению уникального архитектурного облика здания. Важно обеспечить строгое соблюдение сроков и высокое качество выполняемых работ, чтобы в июле следующего года жители и гости города могли увидеть современный и комфортный театр, соответствующий самым высоким стандартам".Бейбут Шаханов

Далее он посетил строительную площадку в Медеуском районе, где возводится трехэтажное здание подстанции скорой медицинской помощи, рассчитанной на обслуживание 50-60 тысяч вызовов в год.

Подстанция будет обеспечивать круглосуточную работу 15 выездных бригад скорой помощи, включающих врача, фельдшера и водителя. Здание не предназначено для приема пациентов, а служит для размещения персонала и автопарка скорой помощи. Работы планируется завершить до конца текущего года.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

​Кроме того, заместитель акима Алматы ознакомился с ходом строительства мемориального комплекса "Райымбек батыр". Комплекс будет включать музей, помещения для паломников и административное здание.

В настоящее время на объекте завершаются работы по монтажу железобетонного каркаса, возведению стен и устройству внутренних инженерных коммуникаций. Комплекс состоит из трёх блоков различной этажности и функционального назначения. Все здания выполнены в едином архитектурном стиле с применением современных материалов.

​По итогам объезда службам авторского и технического надзора поручено усилить контроль за выполнением строительных работ, качеством используемых материалов и соблюдением проектных решений. Особое внимание должно быть уделено вопросам безопасности на строительных площадках и соблюдению всех нормативных требований.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
