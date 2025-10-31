Скандал, разгоревшийся между Хаби Алонсо и звездой "Реала", исчерпан

В последнее время у главного тренера мадридского "Реала" Хаби Алонсо не особо складывались отношения с форвардом Винисиусом Жуниором, что получило свое яркое отражение на последнем "Эль-класико", где бразилец эмоционально отреагировал на замену во время матча, сообщает Zakon.kz.

После того домашнего поединка против "Барселоны" назревала буря, игрок запланировал покинуть клуб. Однако, взяв небольшую паузу, Винисиус сам же уладил все разногласия с испанским специалистом.

Как пишет Marca, футболист публично на тренировке извинился перед всей командой и тренерским штабом. Затем он все это проделал в личной беседе с Хаби Алонсо.

Бразилец признал свою ошибку и согласился с тем, что все должны действовать единым коллективом. В свою очередь наставник хотел донести до форварда, что он тоже был игроком, и что любой, кто хочет пожаловаться, должен делать это в личной беседе, чтобы не вызывать ажиотаж в СМИ.

"В среду, после двух выходных, встретились со всеми. Вини был безупречен, говорил искренне. И я остался доволен, все решено. Это было очень ценное и позитивное заявление. Он говорил от всего сердца о том, что хочет привнести. Самое главное – это то, что он сказал своим партнерам по команде и болельщикам. Вопрос был закрыт в среду. Мы все в одной лодке, гребем в одном направлении". Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо

Скорее всего, скандал между тренером и игроком уже затушен, если брать во внимание дружественную обстановку и хороший настрой, который продемонстрировали игроки "Реала" на тренировке.

В ночь на 2 ноября королевский клуб принимает дома "Валенсию" в рамках чемпионата Ла Лиги.

26 октября команда Хаби Алонсо в принципиальном поединке обыграла "Барселону" в первой серии фильма нынешнего сезона под названием "Эль-класико".