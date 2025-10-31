Скандал, разгоревшийся между Хаби Алонсо и звездой "Реала", исчерпан
После того домашнего поединка против "Барселоны" назревала буря, игрок запланировал покинуть клуб. Однако, взяв небольшую паузу, Винисиус сам же уладил все разногласия с испанским специалистом.
Как пишет Marca, футболист публично на тренировке извинился перед всей командой и тренерским штабом. Затем он все это проделал в личной беседе с Хаби Алонсо.
Бразилец признал свою ошибку и согласился с тем, что все должны действовать единым коллективом. В свою очередь наставник хотел донести до форварда, что он тоже был игроком, и что любой, кто хочет пожаловаться, должен делать это в личной беседе, чтобы не вызывать ажиотаж в СМИ.
"В среду, после двух выходных, встретились со всеми. Вини был безупречен, говорил искренне. И я остался доволен, все решено. Это было очень ценное и позитивное заявление. Он говорил от всего сердца о том, что хочет привнести. Самое главное – это то, что он сказал своим партнерам по команде и болельщикам. Вопрос был закрыт в среду. Мы все в одной лодке, гребем в одном направлении".Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо
Скорее всего, скандал между тренером и игроком уже затушен, если брать во внимание дружественную обстановку и хороший настрой, который продемонстрировали игроки "Реала" на тренировке.
В ночь на 2 ноября королевский клуб принимает дома "Валенсию" в рамках чемпионата Ла Лиги.
26 октября команда Хаби Алонсо в принципиальном поединке обыграла "Барселону" в первой серии фильма нынешнего сезона под названием "Эль-класико".