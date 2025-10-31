#Народный юрист
Общество

Зима близко: в Казахстане 1 ноября резко испортится погода

желтые листья, снег, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 17:41 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз на предстоящую субботу, 1 ноября 2025 года. Из него следует, что в первый день последнего осеннего месяца в Казахстане резко испортится погода, и что зима совсем близко, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, непогода обрушится почти на всю страну.

"Погоду на большей части территории Казахстана обусловит северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), на севере, днем на западе – сильные дожди, в горных районах юго-востока, ночью в горных районах юга – сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туманы, усиление ветра, в ночные часы на северо-западе РК прогнозируются гололедные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде областей республики по-прежнему ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на востоке Актюбинской, на востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской, на западе, юге Мангистауской областей, на севере, в центре Кызылординской области, на западе, севере области Жетысу, на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, на востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 17:41
Первое дыхание зимы: снегопад и мороз до -13°C обрушатся на Казахстан уже в начале ноября

Ранее мы писали, что Астану накроет первый снег, Алматы и Шымкент – дожди и тепло до +22°C. Подробнее с прогнозом в трех крупнейших мегаполисах Казахстана на 1-3 ноября 2025 года можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
