Снегопады, ливни и заморозки: погода резко испортится в Казахстане 18 апреля

Синоптики предоставили прогноз по Казахстану 18 апреля 2025 года. Из него следует, что погода в предстоящую пятницу резко испортится, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", только на западные и центральные регионы республики будет оказывать свое влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь и снег), на юге, востоке страны ожидаются сильные осадки... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, туман, на севере, востоке – гололед. Ночью на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской областей ожидаются заморозки -2°С", – следует из прогноза.

В гидрологическом прогнозе говорится, что в ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока страны будут наблюдаться колебания водности, а на р. Есиль (Акмолинская область) и СКО – подъемы уровней воды.

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