#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
521.67
592.46
6.32
Общество

Снегопады, ливни и заморозки: погода резко испортится в Казахстане 18 апреля

Снегопады, ливни и заморозки: погода резко испортится в Казахстане 18 апреля, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:34 Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз по Казахстану 18 апреля 2025 года. Из него следует, что погода в предстоящую пятницу резко испортится, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", только на западные и центральные регионы республики будет оказывать свое влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь и снег), на юге, востоке страны ожидаются сильные осадки... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльными бурями, туман, на севере, востоке – гололед. Ночью на севере Западно-Казахстанской, Актюбинской областей ожидаются заморозки -2°С", – следует из прогноза.

В гидрологическом прогнозе говорится, что в ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока страны будут наблюдаться колебания водности, а на р. Есиль (Акмолинская область) и СКО – подъемы уровней воды.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:34
Какой будет погода в апреле в Казахстане

Ранее сообщалось, что непогода накроет Астану, Алматы и Шымкент с 18 по 20 апреля 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Температурный рекорд 81-летней давности побит в Казахстане
Общество
18:05, Сегодня
Температурный рекорд 81-летней давности побит в Казахстане
Купил дом – остался ни с чем: новая уловка на рынке недвижимости Алматы
Общество
17:49, Сегодня
Купил дом – остался ни с чем: новая уловка на рынке недвижимости Алматы
Информацию о запретах для выпускников школ прокомментировали в акимате Астаны
Общество
17:27, Сегодня
Информацию о запретах для выпускников школ прокомментировали в акимате Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: