Какой будет погода в Казахстане 11 января

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящую субботу, 11 января 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на севере, востоке Казахстана пройдет снег с метелью, ночью на западе республики – небольшие осадки (дождь, снег)". РГП "Казгидромет"

Также по республике прогнозируются туман, усиление ветра, на западе, юго-востоке – гололед.

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане с 11 по 13 января 2025 года. По данным РГП "Казгидромет", в некоторых регионах страны ожидаются похолодание до -27°С, мокрый снег и дождь.