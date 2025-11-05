Циклон принесет снег и метель: в Казахстане ожидается резкое ухудшение погоды

Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили о резком ухудшении погоды в Казахстане в предстоящий четверг, 6 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, только на западе, северо-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.

"С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, на севере ожидаются осадки в виде дождя и снега... По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили хорошую новость – зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C.