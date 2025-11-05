#Народный юрист
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.49
601.07
6.47
Общество

Циклон принесет снег и метель: в Казахстане ожидается резкое ухудшение погоды

деревья, солнце, снег, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 17:51 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предупредили о резком ухудшении погоды в Казахстане в предстоящий четверг, 6 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, только на западе, северо-западе, юге страны под влиянием отрога антициклона прогнозируется погода без осадков.

"С прохождением атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана пройдет снег, на севере ожидаются осадки в виде дождя и снега... По республике прогнозируются усиление ветра, метель, туманы, гололедные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики сообщили хорошую новость – зимние морозы отступят и в Казахстан вернется тепло до +15°C. Подробнее о погоде на 6, 7 и 8 ноября 2025 года можете прочитать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
