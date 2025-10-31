Дальнобойщики Казахстана остались без работы и обратились в прокуратуру

Больше 50 тыс. казахстанских дальнобойщиков осталось без работы, водители написали заявление в транспортную прокуратуру, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", неделю назад заблокировали деятельность сразу 200 компаний, их обвинили в использовании поддельных документов. Оказалось, водителям фур с января перестали выдавать визы на выезд за границу и перевозчики стали нелегально покупать документы.

Нарушения выявили только сейчас. Дальнобойщики предупреждают, что если им не разрешат ездить, произойдет резкий рост цен на продукты, бытовую химию, одежду и другие товары, которые доставляют их грузовики.

Со слов водителей, для выезда за границу, каждая фура должна иметь ИБР-бланк. Это так называемая виза для машин. Стоит такой документ около 4 тыс. тенге, а их выдачей занимается Министерство транспорта.

Все было хорошо, но с начала года правила ужесточили и теперь процесс стал полностью автоматизированным. Сейчас решения за онлайн-системой. Водители жалуются, получить документы стало практически невозможно. В итоге многие начали покупать бланки на черном рынке, где их цена стартует от 100 тыс.

В профильном ведомстве уверяют, что поводов для беспокойства нет и роста цен тоже не будет. По словам чиновников, выдачу бланков ужесточили с целью выявить перекупщиков. И если компания не может получить разрешение, значит, у нее есть нарушения, которые онлайн-система автоматически распознает.

В ведомстве пояснили, что даже заблокированные компании могут продолжить работу.

"В Китай, Узбекистан и страны ЕЭС им ездить не запрещено. Туда не требуются ИБР-бланки. На момент блокировки они могут работать с поставщиками этих стран. Никто их не лишает работы. Если у кого-то возникли проблемы, они могут написать письмо в Комитет автомобильного транспорта, и мы рассмотрим отдельно. Может, система что-то не заметила. Поскольку человеческого участия в выдаче нет", – прокомментировал ситуацию руководитель управления Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта Гани Салмаев.

Водители же продолжают утверждать, что чиновники специально создали искусственный дефицит документов.

Ранее транспортная прокуратура в Шымкенте добилась восстановления прав более девяти тыс. казахстанских грузоперевозчиков, чьи интересы были нарушены.