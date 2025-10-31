#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Общество

Дальнобойщики Казахстана остались без работы и обратились в прокуратуру

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 04:04 Фото: Zakon.kz
Больше 50 тыс. казахстанских дальнобойщиков осталось без работы, водители написали заявление в транспортную прокуратуру, сообщает Zakon.kz.

Как передает "КТК", неделю назад заблокировали деятельность сразу 200 компаний, их обвинили в использовании поддельных документов. Оказалось, водителям фур с января перестали выдавать визы на выезд за границу и перевозчики стали нелегально покупать документы.

Нарушения выявили только сейчас. Дальнобойщики предупреждают, что если им не разрешат ездить, произойдет резкий рост цен на продукты, бытовую химию, одежду и другие товары, которые доставляют их грузовики.

Со слов водителей, для выезда за границу, каждая фура должна иметь ИБР-бланк. Это так называемая виза для машин. Стоит такой документ около 4 тыс. тенге, а их выдачей занимается Министерство транспорта.

Все было хорошо, но с начала года правила ужесточили и теперь процесс стал полностью автоматизированным. Сейчас решения за онлайн-системой. Водители жалуются, получить документы стало практически невозможно. В итоге многие начали покупать бланки на черном рынке, где их цена стартует от 100 тыс.

В профильном ведомстве уверяют, что поводов для беспокойства нет и роста цен тоже не будет. По словам чиновников, выдачу бланков ужесточили с целью выявить перекупщиков. И если компания не может получить разрешение, значит, у нее есть нарушения, которые онлайн-система автоматически распознает.

В ведомстве пояснили, что даже заблокированные компании могут продолжить работу.

"В Китай, Узбекистан и страны ЕЭС им ездить не запрещено. Туда не требуются ИБР-бланки. На момент блокировки они могут работать с поставщиками этих стран. Никто их не лишает работы. Если у кого-то возникли проблемы, они могут написать письмо в Комитет автомобильного транспорта, и мы рассмотрим отдельно. Может, система что-то не заметила. Поскольку человеческого участия в выдаче нет", – прокомментировал ситуацию руководитель управления Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта Гани Салмаев.

Водители же продолжают утверждать, что чиновники специально создали искусственный дефицит документов.

Ранее транспортная прокуратура в Шымкенте добилась восстановления прав более девяти тыс. казахстанских грузоперевозчиков, чьи интересы были нарушены.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Мороз крепчает: как дальнобойщикам Казахстана подготовиться к непогоде
17:14, 12 января 2023
Мороз крепчает: как дальнобойщикам Казахстана подготовиться к непогоде
Прокуратура Астаны обратилась к водителям
16:43, 28 августа 2024
Прокуратура Астаны обратилась к водителям
Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам
02:29, 23 августа 2025
Америка отменяет рабочие визы мигрантам-дальнобойщикам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: