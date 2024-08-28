Прокуратура Астаны обратилась к водителям

Начальник Управления прокуратуры столицы Саламат Танирберген на брифинге Службы коммуникаций Астаны 28 августа 2024 года рассказал, что сначала года только на территории города произошло более 19 тыс. дорожно-транспортных происшествий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер заявил, что обеспечение безопасности дорожного движения является одной из серьезнейших проблем в Казахстане.

"Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Помимо этого, дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, также гибнут и становятся инвалидами дети. К сожалению, не многие водители знают, что превышение скорости в реальных условиях дорожного движения не приводит к существенному выигрышу во времени", – рассказал Саламат Танирберген.

Он также подчеркнул, что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только себя, но и окружающих людей.

"ДТП совершаются при нарушении правил маневрирования, при котором погибают люди, а также при выезде на встречную полосу. С начала 2024 года на территории столицы произошло 19 459 дорожно-транспортных происшествий, из них в состоянии алкогольного опьянения – 118. Прокуратура города Астаны напоминает, что на сегодняшний день нетрезвое вождение остается одним из грубых нарушений на дорогах", – сказал Танирберген.

По его мнению, сегодня дорожная культура находится на недостаточно высоком уровне.

"Культуру поведения на дорогах необходимо повышать, объясняя людям, что требования ПДД – это не просто формальность. В обществе должно быть понимание того, что правила нужно соблюдать, потому что от этого зависят человеческие жизни", – заключил он.

Ранее стало известно, что полиция планирует увеличить количество видеокамер в Астане.