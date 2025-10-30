#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.07
615.2
6.58
События

Более 9 тыс. казахстанских грузоперевозчиков с двойным номером восстановили в правах

Более 9 тыс. казахстанских грузоперевозчиков с двойным номером восстановлены в правах, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 20:37 Фото: pixabay
Транспортная прокуратура в Шымкенте добилась восстановления прав более девяти тысяч казахстанских грузоперевозчиков, чьи интересы были нарушены, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет: проверка показала, что при оформлении разрешительных документов на осуществление международных автомобильных перевозок были случаи, когда продублировались государственные регистрационные номера транспортных средств в бланках разрешений, выдаваемых перевозчикам.

"Такая практика противоречила положениям международных соглашений, регулирующих деятельность в сфере международных перевозок, и создавалa риск необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности", – уточнило издание.

По инициативе прокуратуры в суд был направлен иск о признании данных действий незаконными и их прекращении.

"Суд, рассмотрев представленные материалы, полностью поддержал позицию транспортной прокуратуры, подтвердив, что допущенные нарушения ущемляли законные интересы субъектов предпринимательской деятельности и могли повлечь для них значительные экономические потери. Решение суда позволило восстановить справедливость и исключить дальнейшее применение незаконных схем в сфере регулирования грузоперевозок. Благодаря принятым мерам более девяти тысяч отечественных перевозчиков получили возможность беспрепятственно осуществлять деятельность в рамках законодательства, без риска необоснованных санкций", – говорится в информации.

Шымкентская транспортная прокуратура продолжает системную работу, направленную на защиту прав предпринимателей, обеспечение прозрачности и законности в сфере транспортных перевозок, а также на формирование благоприятных условий для развития добросовестного бизнеса.

Приказом министра финансов от 19 сентября 2025 года внесены изменения в размеры плат за пропуск через Государственную границу РК автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Читайте также
Суд встал на сторону казахстанских грузоперевозчиков: прекращена незаконная практика
09:42, Сегодня
Суд встал на сторону казахстанских грузоперевозчиков: прекращена незаконная практика
Грузоперевозчики Казахстана в 2024 году получат 200 тысяч китайских бланков разрешений
16:58, 05 февраля 2024
Грузоперевозчики Казахстана в 2024 году получат 200 тысяч китайских бланков разрешений
Немыслимое поражение: казахстанские боксеры проиграли 9 боев на ЧМ
04:19, 24 февраля 2023
Немыслимое поражение: казахстанские боксеры проиграли 9 боев на ЧМ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: