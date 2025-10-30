Более 9 тыс. казахстанских грузоперевозчиков с двойным номером восстановили в правах

Транспортная прокуратура в Шымкенте добилась восстановления прав более девяти тысяч казахстанских грузоперевозчиков, чьи интересы были нарушены, сообщает Zakon.kz.

Otyrar.kz пишет: проверка показала, что при оформлении разрешительных документов на осуществление международных автомобильных перевозок были случаи, когда продублировались государственные регистрационные номера транспортных средств в бланках разрешений, выдаваемых перевозчикам.

"Такая практика противоречила положениям международных соглашений, регулирующих деятельность в сфере международных перевозок, и создавалa риск необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности", – уточнило издание.

По инициативе прокуратуры в суд был направлен иск о признании данных действий незаконными и их прекращении.

"Суд, рассмотрев представленные материалы, полностью поддержал позицию транспортной прокуратуры, подтвердив, что допущенные нарушения ущемляли законные интересы субъектов предпринимательской деятельности и могли повлечь для них значительные экономические потери. Решение суда позволило восстановить справедливость и исключить дальнейшее применение незаконных схем в сфере регулирования грузоперевозок. Благодаря принятым мерам более девяти тысяч отечественных перевозчиков получили возможность беспрепятственно осуществлять деятельность в рамках законодательства, без риска необоснованных санкций", – говорится в информации.

Шымкентская транспортная прокуратура продолжает системную работу, направленную на защиту прав предпринимателей, обеспечение прозрачности и законности в сфере транспортных перевозок, а также на формирование благоприятных условий для развития добросовестного бизнеса.

