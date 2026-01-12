Дефектные дороги: казахстанцев освободят от платы за проезд по новым участкам
В Министерстве транспорта ответили на запрос нашей редакции касательно освобождения от уплаты за проезд по дефектным участкам автодорог, передает корреспондент Zakon.kz.
В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день дефектными признаны участки на платных дорогах Тараз – Кайнар и Актау – Бейнеу.
"Вместе с тем дополнительно на рассмотрении в уполномоченном органе в лице Комитета автомобильных дорог МТ РК находятся рекомендации о приостановлении взимания платы на других участках платных дорог. После получения решения о приостановлении взимания платы на официальном интернет-ресурсе АО "НК "КазАвтоЖол" будет размещено соответствующее уведомление о временном приостановлении взимания платы на определенных участках платных автомобильных дорог", – говорится в ответе.
После этого, подчеркивают в Минтранспорта, взимание платы на участках, имеющих дефекты, будет приостановлено до момента устранения дефектов.
Ранее мы писали, что платные дороги собрали с казахстанцев 79 млрд тенге.
