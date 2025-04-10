На какую помощь от государства могут рассчитывать казахстанцы, потерявшие работу
По состоянию на 1 апреля численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила более 156 тыс. человек. При этом 83,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 30,2 млрд тенге.
"В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода".Пресс-служба МТСЗН РК
В Минтруда отметили, что для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).
Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).
"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически".Пресс-служба МТСЗН РК
Также в ведомстве подчеркнули, что соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
По состоянию на 1 марта 2025 года в Казахстане численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 134,8 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 19,8 млрд тенге.