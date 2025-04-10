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Финансы

На какую помощь от государства могут рассчитывать казахстанцы, потерявшие работу

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 09:19 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 10 апреля 2025 года напомнили, что граждане, потерявшие работу, могут получать социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 апреля численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила более 156 тыс. человек. При этом 83,9 тыс. гражданам выплата была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 30,2 млрд тенге.

"В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода".Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда отметили, что для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу в онлайн-режиме также можно получить через электронную биржу труда (enbek.kz).

"При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически".Пресс-служба МТСЗН РК

Также в ведомстве подчеркнули, что соцвыплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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Кто из казахстанцев может получать ежемесячно спецвыплату в 208 тысяч тенге

По состоянию на 1 марта 2025 года в Казахстане численность получателей соцвыплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 134,8 тыс. человек. Общая сумма выплат составила 19,8 млрд тенге.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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