Школьный учитель лишилась работы после "аморального поступка" в аэропорту Алматы

В Туркестане учителя школы уволили с формулировкой в трудовой книжке "за совершение аморального поступка". Она обратилась в суд, чтобы оспорить это, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Туркестанского областного суда 3 ноября рассказали, что основанием для увольнения стал инцидент, произошедший в международном аэропорту Алматы.

"Во время досмотра сотрудниками службы безопасности педагог допустила неудачную шутку, которая была воспринята как потенциально опасное высказывание. В связи с этим в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении, об акте терроризма. Но позже линейный отдел полиции прекратил дело за отсутствием состава преступления", – сообщили в суде.

Посчитав увольнение незаконным, учитель обратилась в суд с иском к администрации школы.

В иске она указала, что:

дисциплинарная комиссия при рассмотрении вопроса об увольнении проявила предвзятость;

ее объяснения не были учтены;

решение о расторжении трудового договора было принято до официального прекращения уголовного дела, что, по ее мнению, нарушает нормы Трудового кодекса.

Истец просила:

признать приказ о расторжении трудового договора незаконным;

изменить формулировку основания увольнения на текст "по соглашению сторон" и внести соответствующие изменения в трудовую книжку;

взыскать компенсацию морального вреда.

Во время судебного разбирательства суду первой инстанции удалось достичь согласия между сторонами – они заключили мировое соглашение, которое суд утвердил.

"По условиям соглашения учебное заведение обязалось внести изменения в приказ о расторжении трудового договора, на онлайн-платформе "enbek.kz" и в трудовую книжку педагога. Стороны договорились, что после выполнения взаимных обязательств претензий друг к другу иметь не будут", – сказано в сообщении.

Определение суда вступило в законную силу.

