#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Общество

Школьный учитель лишилась работы после "аморального поступка" в аэропорту Алматы

Трудовая книжка, трудовые книжки, трудовой стаж, трудовой документ, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 15:54 Фото: Zakon.kz
В Туркестане учителя школы уволили с формулировкой в трудовой книжке "за совершение аморального поступка". Она обратилась в суд, чтобы оспорить это, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Туркестанского областного суда 3 ноября рассказали, что основанием для увольнения стал инцидент, произошедший в международном аэропорту Алматы.

"Во время досмотра сотрудниками службы безопасности педагог допустила неудачную шутку, которая была воспринята как потенциально опасное высказывание. В связи с этим в отношении женщины было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении, об акте терроризма. Но позже линейный отдел полиции прекратил дело за отсутствием состава преступления", – сообщили в суде.

Посчитав увольнение незаконным, учитель обратилась в суд с иском к администрации школы.

В иске она указала, что:

  • дисциплинарная комиссия при рассмотрении вопроса об увольнении проявила предвзятость;
  • ее объяснения не были учтены;
  • решение о расторжении трудового договора было принято до официального прекращения уголовного дела, что, по ее мнению, нарушает нормы Трудового кодекса.

Истец просила:

  • признать приказ о расторжении трудового договора незаконным;
  • изменить формулировку основания увольнения на текст "по соглашению сторон" и внести соответствующие изменения в трудовую книжку;
  • взыскать компенсацию морального вреда.

Во время судебного разбирательства суду первой инстанции удалось достичь согласия между сторонами – они заключили мировое соглашение, которое суд утвердил.

"По условиям соглашения учебное заведение обязалось внести изменения в приказ о расторжении трудового договора, на онлайн-платформе "enbek.kz" и в трудовую книжку педагога. Стороны договорились, что после выполнения взаимных обязательств претензий друг к другу иметь не будут", – сказано в сообщении.

Определение суда вступило в законную силу.

В сентябре 2025-го юный иностранец спровоцировал в аэропорту Алматы экстренную ситуацию шуткой о бомбе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Головой о доску: учителя уволили за аморальный поступок
22:34, 05 октября 2023
Головой о доску: учителя уволили за аморальный поступок
Отдыхавшие в турецком трансвестит-клубе кызылординские учителя лишились работы
18:32, 14 января 2024
Отдыхавшие в турецком трансвестит-клубе кызылординские учителя лишились работы
Учитель физкультуры ударил шестиклассника в Уральске
02:26, 29 ноября 2023
Учитель физкультуры ударил шестиклассника в Уральске
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: