Головой о доску: учителя уволили за аморальный поступок

Учителя средней школы им. Иманжусупа Кутпанұлы села Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области уволили за аморальное поведение после того, как распространилось видео, как на уроке она ударила ученика головой о доску, сообщает Zakon.kz.

Шокировавший Казнет поступок учителя сельской школы рассмотрели на Совете по этике. По результатам заседания в Управлении образования Акмолинской области приняли решение уволить учительницу истории с формулировкой "за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Об этом пишет 716.kz.

"Учитель истории уволена на основании Трудового кодекса Республики Казахстан. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль по соблюдению педагогом школы норм педагогической этики", – сообщили в пресс-службе Управления образования региона.

5 октября в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого учительница подходит к школьнику, сидящему за партой, отводит его к доске с вопросом "Чем ты занимаешься?" и несколько раз ударяет его головой о доску. Как сообщает автор видео, причиной поступка учителя стало то, что школьник во время урока попросил у одноклассника ручку.

В полиции завели уголовное дело.