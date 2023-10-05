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Головой о доску: учителя уволили за аморальный поступок

Головой о доску: учителя уволили за аморальный поступок Фото: Zakon.kz
Учителя средней школы им. Иманжусупа Кутпанұлы села Жибек Жолы Аршалынского района Акмолинской области уволили за аморальное поведение после того, как распространилось видео, как на уроке она ударила ученика головой о доску, сообщает Zakon.kz.

Шокировавший Казнет поступок учителя сельской школы рассмотрели на Совете по этике. По результатам заседания в Управлении образования Акмолинской области приняли решение уволить учительницу истории с формулировкой "за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Об этом пишет 716.kz.

"Учитель истории уволена на основании Трудового кодекса Республики Казахстан. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль по соблюдению педагогом школы норм педагогической этики", – сообщили в пресс-службе Управления образования региона.

5 октября в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого учительница подходит к школьнику, сидящему за партой, отводит его к доске с вопросом "Чем ты занимаешься?" и несколько раз ударяет его головой о доску. Как сообщает автор видео, причиной поступка учителя стало то, что школьник во время урока попросил у одноклассника ручку.

В полиции завели уголовное дело.

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Мария Мельникова
Акмолинская область
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