Головой о доску: учителя уволили за аморальный поступок
Шокировавший Казнет поступок учителя сельской школы рассмотрели на Совете по этике. По результатам заседания в Управлении образования Акмолинской области приняли решение уволить учительницу истории с формулировкой "за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы". Об этом пишет 716.kz.
"Учитель истории уволена на основании Трудового кодекса Республики Казахстан. Директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль по соблюдению педагогом школы норм педагогической этики", – сообщили в пресс-службе Управления образования региона.
5 октября в социальных сетях распространилось видео, на кадрах которого учительница подходит к школьнику, сидящему за партой, отводит его к доске с вопросом "Чем ты занимаешься?" и несколько раз ударяет его головой о доску. Как сообщает автор видео, причиной поступка учителя стало то, что школьник во время урока попросил у одноклассника ручку.
В полиции завели уголовное дело.