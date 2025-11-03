Сильные осадки и мороз: в Алматы резко испортится погода

Значительное похолодание и обильные осадки прогнозируют синоптики в Алматы и Алматинской области. В РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz, к чему нужно готовиться жителям и гостям южной столицы в ближайшие дни.

По словам начальника отдела метеорологических прогнозов филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в ближайшие три дня в Алматы прогнозируется ненастная погода. Ожидается выпадение осадков, временами сильных – дождь с переходом в снег. Опустится туман, а на дорогах образуется гололедица.

"Прогнозируется резкое понижение температуры воздуха ночью от +5+7°С до -5-7°С, в дневные часы от +5+7°С до 0°С. Осадки выпадут в связи с прохождением фронтальных разделов циклона, центр которого смещается через северные и центральные районы Казахстана, и достигнут территории Алматинской области. Затем в тыл циклона будет заходить холодный антициклон, который и обусловит резкое понижение температуры воздуха". Даулет Кисебаев

Так, 4 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем +5+7°С, днем с дальнейшим понижением.





5 ноября: облачно, осадки, временами сильные – дождь, снег. Временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью заморозки -3-5°С, днем +1+3°С.

"Временами дождь общей высотой до 5-6 мм. Температура воздуха ночью и днем в дальнейшем понизится. 5 ноября будет наблюдаться переменная облачность, временами осадки – дождь, снег, гололед высотой до 10 мм". РГП "Казгидромет"





6 ноября: переменная облачность, в первую половину ночи снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0+2°С.





В этой связи представители Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение в городе и области.





В Алматинской области 4 ноября днем в горных районах ожидаются сильные осадки – дождь, снег. Ночью и утром на юге, в горных районах области опустится туман. Ветер северо-западный на севере, юге области, временами порывы 15-20 м/с.





В Конаеве 4 ноября прогнозируется ветер северо-западный, временами с порывами 15-20 м/с. Кроме того, штормовое предупреждение распространено и на 5 и 6 ноября 2025 года.

"В Алматинской области ночью на западе, севере, юге, в горных районах ожидаются осадки – дождь, снег, в дневное время преимущественно в виде дождя. В горных районах области – сильные осадки в виде дождя и снега. 5 ноября ожидается резкое понижение температуры воздуха до заморозков -1-6°С, в горных районах области -8-13°С и с дальнейшим понижением 6 ноября", – отметил синоптик.

Фото: Zakon.kz

Как пояснил специалист, в ноябре месяце прошлых лет в городе Алматы из года в год в начале последнего месяца осени приходит устойчивое похолодание, обусловленное прохождением холодного вторжения. В связи с этим существенно меняется погода на глубоко осеннюю, с обильными осадками и ненастьем.

"В 2017, 2018, 2019 годах такое похолодание наблюдалось в начале ноября. В последние два года изменение погоды на прохладную и осадочную было ближе к концу. В предыдущие годы такое изменение погоды наблюдалось с 7 по 11 ноября. Подобные холодные вторжения обуславливают выпадение сильных осадков, дождя с переходом в снег. Также в эти периоды и формируются гололеды и туманы. Это ежегодно повторяющиеся явления", – пояснил синоптик.

Синоптики стараются предупредить казахстанцев о таких резких изменениях погоды в связи с тем, что у части жителей имеются приусадебные земельные участки, у дачников – огороды. Население должно быть готово к опасным синоптическим явлениям – существенным перепадам температур и обильным осадкам.

Также, готовясь к непогоде, автолюбителям необходимо вовремя сменить резину на сезонную и подготовить технически к минусовым температурам свой автомобиль.





В связи с предупреждением работников "Казгидромета" в администрации города Алматы объявили о том, что коммунальные службы переведены на усиленный режим и будут работать без перерыва.

"В связи с прогнозируемыми осадками и возможным образованием гололедицы в ближайшие дни работники коммунальных служб будут обеспечивать безопасное и бесперебойное функционирование городской инфраструктуры. Организовано круглосуточное дежурство специализированных служб". Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы

Фото: Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы

Дежурство водителей, механизаторов и дорожных рабочих "Алматы Тазалык" будет круглосуточным. До начала снегопада задействованы 204 пескоразбрасывателя, магистральные улицы будут обработаны жидкими реагентами.

"В круглосуточном режиме к работе привлекаются 580 единиц спецтехники и более 2500 дорожных рабочих. Также по дворовым территориям будут задействованы 307 ед. спецтехники и более 1500 дорожных рабочих. Для очистки парков и скверов будут задействованы 550 ед. спецтехники и более 1900 дорожных рабочих. Для мониторинга состояния улично-дорожной сети и оперативного устранения обледенения на спусках, подъемах и развязках дежурят 75 патрульных бригад". Управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы

Также будет организовано дежурство Службы спасения города Алматы. Бригады оснащены ассенизаторской машиной, 15 мотопомпами и включают 50 сотрудников личного состава.





В период уборки снега также будут привлекаться эвакуаторы и манипуляторы в количестве 63 ед. (Департамент полиции – 13 ед., Служба спасения – 20 ед., "Алматы паркинг" – 30 ед.) для передислокации транспортных средств, припаркованных вдоль дорог, обочин и парковок, во время очистки дорожного полотна от снега.

Фото: Zakon.kz

Из-за возможного образования гололедицы жителям рекомендовали соблюдать дополнительные меры предосторожности. Водителям рекомендуется снижать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких маневров, учитывать увеличенный тормозной путь на скользком покрытии, а также заранее установить зимние шины.

"Водителям с небольшим стажем временно советуют воздержаться от использования личного транспорта и воспользоваться общественным. Также предупреждаем об административной ответственности за несвоевременное переоборудование автомобилей на зимние автошины", – добавили спасатели.

Пешеходам также важно быть бдительными. Для ходьбы по тротуарам и пешеходным переходам необходимо подготовить обувь с противоскользящей подошвой и проявлять осторожность на спусках, подъемах и лестничных участках.