Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 4 по 6 августа

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Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 4 по 6 августа 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +18+20°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°, днем +18+20°. 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°. 6 августа: ночью переменная облачность, без осадков. Днем переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +25+27°. Прогноз погоды по Алматы 4 августа: ночью переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°.

ночью переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем переменная облачность, дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 23 м/с. Температура воздуха ночью +17+19°, днем +26+28°. 5 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°.

переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°, днем +26+28°. 6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, временами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°, днем +28+30°. Прогноз погоды по Шымкенту 4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°. 5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°.

переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°, днем +35+37°. 6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°, днем +35+37°. Ранее синоптики рассказали о погоде в Алматы на предстоящую неделю.

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