Общество

Снег и мороз в Астане, тепло до +23°С в Алматы, жара в Шымкенте: прогноз погоды на 10, 11 и 12 октября

парк, деревья, скамейка, снег, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 13:36 Фото: unsplash
В ближайшие три дня в Астане ожидаются снег и мороз, в Алматы – тепло до +23°С, а в Шымкенте – жара. Об этом говорится в прогнозе погоды на 10, 11 и 12 октября 2025 года, который корреспонденту Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений, ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +13+15°С.
  • 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +7+9°С.
  • 12 октября: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +1+3°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +16+18°С.
  • 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.
  • 12 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +21+23°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 10 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +23+25°С.
  • 11 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.
  • 12 октября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.

О том, какой будет погода по Казахстану с 9 по 11 октября 2025 года, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
