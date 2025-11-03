#Народный юрист
Общество

Аким Акмолинской области предложил провести чемпионат среди долгожителей страны в Кокшетау

аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 17:47 Фото: РСК Акмолинской области
В Кокшетау готовятся к необычному спортивному событию – областной центр станет площадкой для первого чемпионата среди долгожителей страны. Об этом сообщил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов во время визита в Центр активного долголетия, передает Zakon.kz.

Областной аким приехал в центр не просто с визитом, а с инициативой и подарками, которые станут началом большого движения.

"Сегодня у нас работает 16 кружков, и в будущем мы проведем в Кокшетау крупный чемпионат – самый масштабный из всех! Поэтому готовьтесь к участию! В подарок нашему центру мы передадим небольшой автобус, который будет использоваться для нужд участников и организации мероприятий. В декабре мы откроем новый спортивный комплекс площадью 11,5 тысячи квадратных метров. После открытия спорткомплекса в Сарыарке организуем областной чемпионат, разработаем специальные правила и соберем команды из всех регионов страны", – рассказал Марат Ахметжанов.

Фото: РСК Акмолинской области

Такая инициатива вызвала настоящий восторг среди участников центра, ведь для них спорт и активность давно стали частью жизни. Здесь в уютных залах площадью 800 квадратных метров ежедневно занимаются до 400 человек – в несколько раз больше, чем планировалось изначально.

Фото: РСК Акмолинской области

В центре сейчас действуют 16 кружков – от творческих до спортивных. Недавно открылись асық ату, театр, фольклорный ансамбль и рукоделие. Но особой популярностью пользуются занятия, где можно двигаться: фитнес, хореография, каратэ.

Фото: РСК Акмолинской области

Чемпионат среди долгожителей, по словам организаторов, объединит участников со всего Казахстана. Планируется, что соревнования пройдут в новом спортивном комплексе, который откроется уже в декабре. Здесь пожилые спортсмены смогут посоревноваться в настольном теннисе, шахматах, каратэ и танцах.

Фото: РСК Акмолинской области

Впрочем, для кокшетауских долгожителей победа не главное. Важно – оставаться в движении, сохранять бодрость духа и радость общения. Центр активного долголетия стал для них вторым домом, а инициатива областного акима – еще одним доказательством того, что возраст не может быть преградой для новых достижений.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
