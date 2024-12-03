Аким Ахметжанов объяснил, почему ТЭЦ в Кокшетау будет строить российская компания

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК 3 декабря 2024 года рассказал, когда начнется строительство ТЭЦ в Кокшетау, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему выбор пал именно на российскую компанию "Интер-РАО-эксперт" для строительства ТЭЦ в Кокшетау.

"Сейчас идет активная фаза застройки – мы определили местоположение ТЭЦ, на сегодня вопрос выбора поставщика – российская компания – надо сказать, что она субсидируется правительством под 7%, на 20 лет. Других компаний таких, которые предлагают свои субсидии, нет. Прошли все стадии согласования. Летом 2025 года начнется активная фаза – уже строительство самого ТЭЦ", – сказал в ответ глава региона Марат Ахметжанов.

Позже он сообщил, что суммы строительства определяются не местными акиматами, а на уровне межправительственного соглашения.

"Сроки реализации 2024 - 2028 годы. Электрическая мощность - 240 МВт, тепловая мощность - 520 Гкал/час. Текущий статус проекта: 29 августа 2024 года мы подписали договор с ТОО "Интер-РАО" на разработку проектно-сметной документации, выделен земельный участок с нашей стороны - 170 га и золоотвал - 130 га. 10 сентября начата организация работы на площадке: геологоразведочные работы, строительство временных сооружений, ограждения, подъездных путей. В 2025 году мы должны получить государственную экспертизу на ПСД", – указал глава региона.

27 ноября 2024 года депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, которым регулируются вопросы строительства россиянами угольных теплоэлектроцентралей в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске.