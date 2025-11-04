#Народный юрист
Общество

Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 09:46 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Карагандинской области расследуют создание и руководство финансовой пирамидой "Үміт Самғау", сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.

В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на квартиру и машину подозреваемой.

Расследование продолжается.

В октябре 2025 года в Шымкенте вынесли приговор по делу финпирамиды Nazira Gold, организаторы которой обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
