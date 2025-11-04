Благотворительный проект оказался финансовой ловушкой: 400 казахстанцев вложили 100 млн тенге

В Карагандинской области расследуют создание и руководство финансовой пирамидой "Үміт Самғау", сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) от 4 ноября, компания вела деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам.

"Гражданам предлагались различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы. Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов", – их счета применялись для приема денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", – сказано в сообщении АФМ.

В результате в пирамиду вовлекли более 400 человек, а общий объем привлеченных денег превысил 100 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на квартиру и машину подозреваемой.

Расследование продолжается.

В октябре 2025 года в Шымкенте вынесли приговор по делу финпирамиды Nazira Gold, организаторы которой обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы.