#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Общество

Рекордный урожай маслосемян собрали в Казахстане

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 10:21 Фото: akorda.kz
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал об урожае бобовых и масличных культур, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот год стал рекордным в части сбора урожая данных культур.

"Эти культуры являются не только маржинальными, но и оптимизируют севооборот. К примеру, бобовые культуры, являясь хорошими предшественниками, обогащают почву азотом и повышают урожайность последующих культур. На сегодняшний день по республике уборка зерновых колосовых завершена, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года", – сказал Сапаров.

При этом, отмечает он, несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тысяч га, объем производства не только сохранен, но и значительно увеличен, что еще раз свидетельствует о возросшем уровне применения агротехнологий. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года, кроме того, впервые урожай бобовых культур составил 1 млн тонн.

"Уже собран рекордный урожай маслосемян в объеме 4,3 млн тонн, при этом уборка масличных еще продолжается. Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур", – добавил министр.

Ранее мы писали о рекордном урожае зерновых.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Новая кредитная линия для фермеров заработает в Казахстане с ноября
11:22, Сегодня
Новая кредитная линия для фермеров заработает в Казахстане с ноября
Рекордный урожай маслосемян в 2025 году пообещал глава Минсельхоза
10:25, 23 сентября 2025
Рекордный урожай маслосемян в 2025 году пообещал глава Минсельхоза
Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане
10:36, 07 ноября 2023
Худший урожай пшеницы за три года собрали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: