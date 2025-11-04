Рекордный урожай маслосемян собрали в Казахстане

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал об урожае бобовых и масличных культур, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, этот год стал рекордным в части сбора урожая данных культур.

"Эти культуры являются не только маржинальными, но и оптимизируют севооборот. К примеру, бобовые культуры, являясь хорошими предшественниками, обогащают почву азотом и повышают урожайность последующих культур. На сегодняшний день по республике уборка зерновых колосовых завершена, с 16 млн га при средней урожайности 17 ц/га намолочено 27,1 млн тонн зерна. C 12,2 млн га пшеницы намолочено 20,3 млн тонн, что на полмиллиона тонн больше уровня предыдущего года", – сказал Сапаров.

При этом, отмечает он, несмотря на сокращение посевной площади пшеницы в рамках диверсификации почти на 900 тысяч га, объем производства не только сохранен, но и значительно увеличен, что еще раз свидетельствует о возросшем уровне применения агротехнологий. Ячменя намолочено порядка 4 млн тонн, что на уровне прошлого года, кроме того, впервые урожай бобовых культур составил 1 млн тонн.

"Уже собран рекордный урожай маслосемян в объеме 4,3 млн тонн, при этом уборка масличных еще продолжается. Также собрано 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур", – добавил министр.

