Общество

Рекордный урожай маслосемян в 2025 году пообещал глава Минсельхоза

Зерно, пшеница, посев, сельское хозяйство, сельхозтехника, комбайнеры, сельскохозяйственная техника, сбор зерна, зерно, урожай, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 10:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 23 сентября 2025 года на заседании правительства доложил о работе по сбору урожая, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МСХ заверил, что уборочные работы начаты своевременно и даже опережают темпы прошлого года.

"На сегодняшний день по республике убрано 10,2 млн га зерновых при средней урожайности 15,2 ц/га, намолочено 15,5 млн тонн зерна. В целом прогноз по зерновым оценивается на уровне 24 млн тонн, что позволит в полной мере обеспечить потребность внутреннего рынка в продовольственном зерне, фураже, семенном материале, а также сохранить объемы экспорта", – сказал Сапаров.

При этом, по его словам, экспорту зерна на новые рынки поможет продление субсидий на возмещение затрат при экспорте зерна до морских портов.

"Помимо зерновых, также собрано порядка 700 тыс. тонн масличных культур. В целом в текущем году ожидается рекордный урожай маслосемян в объеме порядка 4 млн тонн", – добавил глава Минсельхоза.

16 сентября 2025 года глава государства провел в Зерендинском районе совещание по вопросу уборочной кампании с аграриями региона, а также в режиме видеоконференцсвязи с фермерами Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Азамат Сыздыкбаев
