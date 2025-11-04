Нацбиблиотека опровергла сообщения о закрытии кабинета Мухтара Ауэзова

Филиал Национальной библиотеки РК в Алматы имени Мухтара Ауэзова 4 ноября 2025 года сделал заявление в связи с появившейся в СМИ информацией о якобы закрытии Научного кабинета Мухтара Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

Кабинет продолжает полноценную работу и принимает читателей и исследователей в штатном режиме.

"Научный кабинет Мухтара Ауэзова в Национальной библиотеке РК продолжает функционировать, обслуживает посетителей и остается частью экскурсионного маршрута библиотеки. Книжный фонд будет и далее пополняться, а мероприятия, посвященные творчеству писателя, будут проводиться на постоянной основе", – сказано в распространенной информации.

В Нацбиблиотеке напомнили, что в октябре 2025 года в связи с присвоением филиалу Национальной библиотеки в Алматы имени Мухтара Ауэзова и открытием там мемориального кабинета писателя часть его личных вещей и книг была передана семьей писателя в этот филиал. Передача осуществлена по инициативе семьи и направлена на расширение доступа к наследию писателя для жителей Алматы и гостей города.