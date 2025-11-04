#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
528.31
608.35
6.55
Общество

Нацбиблиотека опровергла сообщения о закрытии кабинета Мухтара Ауэзова

Городская юношеская библиотека имени Жамбыла, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 10:43 Фото: Zakon.kz
Филиал Национальной библиотеки РК в Алматы имени Мухтара Ауэзова 4 ноября 2025 года сделал заявление в связи с появившейся в СМИ информацией о якобы закрытии Научного кабинета Мухтара Ауэзова, сообщает Zakon.kz.

Кабинет продолжает полноценную работу и принимает читателей и исследователей в штатном режиме.

"Научный кабинет Мухтара Ауэзова в Национальной библиотеке РК продолжает функционировать, обслуживает посетителей и остается частью экскурсионного маршрута библиотеки. Книжный фонд будет и далее пополняться, а мероприятия, посвященные творчеству писателя, будут проводиться на постоянной основе", – сказано в распространенной информации.

В Нацбиблиотеке напомнили, что в октябре 2025 года в связи с присвоением филиалу Национальной библиотеки в Алматы имени Мухтара Ауэзова и открытием там мемориального кабинета писателя часть его личных вещей и книг была передана семьей писателя в этот филиал. Передача осуществлена по инициативе семьи и направлена на расширение доступа к наследию писателя для жителей Алматы и гостей города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 ноября
11:09, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 ноября
Памятник Мухтару Ауэзову открыли в Астане
13:19, 28 сентября 2024
Памятник Мухтару Ауэзову открыли в Астане
В Алматы простились с Муратом Ауэзовым
11:12, 16 июня 2024
В Алматы простились с Муратом Ауэзовым
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: