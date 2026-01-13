Аида Балаева поздравила коллектив театра имени Мухтара Ауэзова с юбилеем

13 января заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева поздравила Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова со 100-летием, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Министерства культуры и информации страны, история первого профессионального казахского театра началась в 1926 году со спектакля "Еңлік – Кебек", и с тех пор театр стал настоящей колыбелью казахской духовности. Здесь рождались и укреплялись театральные традиции, звучали произведения, ставшие классикой национальной драматургии:

"Абай";

"Қобыланды";

"Қарагөз";

"Айман – Шолпан".

Театр прошел большой путь: переезд в Алматы, признание академическим в 1937 году, государственные награды, присвоение имени Мухтара Ауэзова, а в 2020 году статуса "Национальный".

"Но главное богатство – это люди и школа, созданная поколениями выдающихся артистов и режиссеров. И конечно, ваш сегодняшний коллектив, который умеет сохранять традиции и говорить со зрителем современным языком. Желаю вам вдохновения, творческих успехов и неизменных аншлагов". Аида Балаева

В 2025 году стоимость посещения театров в Казахстане выросла рекордными темпами. По итогам декабря средний рост цен составил 43,3% в годовом выражении.