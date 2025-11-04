#Народный юрист
Общество

Минсельхоз пообещал стабильные цены на картофель: урожай увеличен, дефицита не ждут

Овощи, супермаркет, продукты питания, овощной отдел, картофель, картошка, цены на картофель, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:39 Фото: freepik
Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров 4 ноября 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал о мерах по стабилизации цен на картофель и заверил, что дефицита в предстоящем сезоне не будет, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили о росте цен на картофель в прошлом сезоне из-за дефицита и поинтересовались, возможна ли подобная ситуация в предстоящем.

"Мы всегда делаем прогнозы, ситуация прошлого года – это результат повышенного спроса со стороны других стран. В итоге – цены выросли. В прошлом году мы экспортировали небывалый экспорт – более 600 тыс. Поэтому мы начали закрывать экспорт, чтобы обеспечить внутренний рынок. Зная ситуацию, в этом году мы повысили посевные площади картофеля и дополнительно получили 2 млн 900 тыс. картофеля. Цена у фермеров – от 110 до 120 тенге за кг", – ответил Айдарбек Сапаров.

По его словам, средняя цена на картофель в магазинах составляет 180-185 тенге и должна оставаться стабильной. Он отметил, что весь урожай уже собран, и теперь все зависит от акиматов, которым поручено формировать запасы в стабфондах.

Ранее министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров озвучил, что в Казахстане планируют не допустить предпраздничного скачка цен на мясо.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
